Samsung и Google совместно разработают следующую платформу для смарт-часов

24 мая 2021 г., 14:12

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Компании Samsung и Google заявили, что намерены объединить лучшее своих платформ для смарт-часов в одной среде.



Как отмечается, совместная платформа Google и Samsung сохранит полюбившиеся пользователям особенности предыдущих поколений умных часов Galaxy.



Подчеркивается, что пользователи обращают много внимания на возможности носимых устройств для отслеживания состояния здоровья. Поэтому компании продолжат работу над созданием лучшей в отрасли функциональности в этом направлении.



Кроме того, Samsung обещает еще больше гармонизировать взаимодействие между носимыми устройствами Galaxy и смартфонами.



Компании понимают, что отличный пользовательский опыт невозможен без налаженной экосистемы для разработчиков. Новая платформа должна открыть целую вселенную возможностей для создателей приложений, как отмечается в блоге Samsung.



Корейский производитель надеется, что новая платформа будет стимулировать инновации в таких сферах, как Galaxy Watch Studio, и вдохновит на разработку множества приложений для пользователей Galaxy.



Samsung также заявила, что те пользователи, у кого уже есть носимые устройства Galaxy на ОС Tizen, продолжат получать обновления ПО в течение, как минимум, трех лет после выхода продукта.

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