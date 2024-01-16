Rakuten відкриває офіс у Києві та планує запуск цифрового гаманця

16 января 2024 г., 10:25

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Rakuten Group власник найпоширенішого в Україні застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber, оголосив про відкриття офісу в центрі Києва. Наразі команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі мають три компанії – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards. Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі.

Плани Rakuten щодо відкриття офісу з’явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Мікі Мікітані супроводжував урядовців Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року.

Плани Rakuten щодо присутності в Україні включають додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера. Очікується, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де застосунок встановлено на 98% смартфонів, нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій.

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