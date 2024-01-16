SpaceX готує до випуску більш компактну антену Starlink Mini Dish

16 января 2024 г., 11:35

0

Tweet

Як повідомляє PCMag генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що портативна версія антени Starlink з'явиться в найближчі місяці.



"Пізніше цього року ми представимо Starlink Mini, який поміститься в рюкзак", начебто сказав він у своїй промові перед співробітниками SpaceX.



Ще у вересні FCC схвалила заявку SpaceX на експлуатацію міні-антени Starlink, яка має бути розміром з MacBook. Але до цього часу компанія не надавала ніякої інформації про цей продукт.



Ні ціни, ні специфікацій, ні зображення не було надано. Але Маск сказав, що модель буде "досить крутою для тих, хто хоче дуже портативний Starlink".



У своєму виступі Ілон Маск також розповів про "стандартну" тарілку Starlink наступного покоління, яку компанія почала пропонувати користувачам замовити в листопаді. Саме обладнання коштує 599 доларів, стільки ж, скільки коштує нинішня тарілка другого покоління. Однак Маск дав зрозуміти, що виробництво нової стандартної антени обійдеться SpaceX дешевше. "Зараз ми відвантажуємо наше обладнання наступного покоління - четверту версію терміналу користувача. Це дозволяє нам знизити вартість Starlink", - зазначив він. Тим часом, користувачі повідомили PCMag, що тарілка нового покоління, схоже, забезпечує більш стабільну вищу швидкість завантаження і кращу швидкість вивантаження.



Раніше виробництво однієї тарілки Starlink коштувало 3000 доларів, але компанія постійно знижує собівартість продукції. Для цього було відкрито новий завод у Техасі, про який Маск згадав у своєму виступі.



Інша головна мета компанії - запустити мобільну версію Starlink, яка зможе передавати дані на телефони на землі, що дасть змогу споживачам спілкуватися в цифровому форматі навіть у найвіддаленіших регіонах. У минулий четвер SpaceX продемонструвала, що технологія працює, успішно передавши текстові повідомлення з партії нещодавно запущених супутників Starlink "Direct to Cell" на немодифіковані телефони на землі.



У своєму виступі Маск сказав, що система стільникового зв'язку Starlink розрахована на швидкість близько 7 Мбіт/с на одну соту.



Компанія планує запустити послугу мобільного зв'язку Starlink через T-Mobile пізніше цього року для підтримки текстових повідомлень. Підтримка голосу і передачі даних планується пізніше у 2025 році. Однак SpaceX все ще чекає на схвалення FCC для комерційного використання послуги в США.



Що стосується звичайного сервісу Starlink, Маск сказав, що головна мета - зменшити затримку системи до менш ніж 20 мілісекунд. Для цього компанія будує більше "шлюзових" станцій, підключених до оптоволоконних мереж на землі. Ці наземні станції можуть передавати високошвидкісний інтернет на супутники Starlink на орбіті.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків