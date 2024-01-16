TrendForce: попит на світовому ринку ноутбуків зросте на 3,6% у 2024 році

16 января 2024 г., 9:35

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За даними TrendForce, світовий ринок ноутбуків у 2023 році зазнав труднощів через високу інфляцію: річний обсяг поставок склав лише 166 млн одиниць, що на 10,8% менше, ніж у попередньому році. Однак це падіння було менш значним порівняно з 2022 роком.



Поки виробники ноутбуків працюють над усуненням наявних товарних залишків у першому півріччі та отримують вигоду від очікуваного послаблення інфляційного тиску, американський ринок сподівається на потенційне зниження відсоткових ставок. Такі фінансові корективи можуть суттєво знизити вартість корпоративних запозичень та покращити ліквідність. Крім того, очікується, що майбутні оновлення Microsoft Windows заохотять корпоративних користувачів до оновлення своїх систем для підвищення рівня безпеки. Це потенційно підвищить попит на нові ноутбуки. Таким чином, TrendForce прогнозує стабільне щоквартальне поліпшення ринку ноутбуків у 2024 році, очікуючи помірні річні темпи зростання приблизно на 3,6%, а обсяг поставок досягне 172 млн одиниць.



Ключовим моментом на CES 2024 став фокус на ПК зі штучним інтелектом, який привернув значну увагу. Провідні виробники процесорів, Intel і AMD, взяли на себе ініціативу, співпрацюючи з брендами сегменту ноутбуків, представити новий асортимент продукції з чипами для прискорення AI. Інтеграція NPU свідчить про зрушення в персональних комп’ютерах, які виходять за рамки традиційної залежності від процесорів і графічних процесорів. Як відзначається, ці пристрої зі штучним інтелектом призначені для ефективного управління робочими навантаженнями та енергоспоживанням, що посилюється функцією Copilot в Microsoft Windows 11, пропонуючи споживачам високопродуктивний і водночас енергоефективний досвід.



TrendForce зазначає, що початкова цільова демографічна група для ПК зі штучним інтелектом включає висококласних бізнес-користувачів і творців контенту. Враховуючи значне підвищення продуктивності чипів і супутніх компонентів, таких як пам’ять, батареї та системи охолодження, зростання цін на них неминуче. Попри те, що виробники зосереджуються на вдосконаленні апаратного забезпечення, а споживачі готові експериментувати з комп’ютерами зі штучним інтелектом, зростання проникнення комп’ютерів з АІ на ринок у 2024 році може залишатися обмеженим за відсутності привабливих додатків зі штучним інтелектом. Майбутнє зростання світових поставок ноутбуків, особливо протягом наступних двох-трьох років, значною мірою залежить від інновацій та розвитку відповідних програмних додатків.

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