 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 43 (1238)

18.10 - 25.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

R&D-центр Huawei в Будапеште займется исследованиями в области ИИ

26 октября 2020 г., 14:05

R&D-центр Huawei в Будапеште займется исследованиями в области ИИ

Компания Huawei открыла новый центр исследований и разработок в Будапеште, который занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, обработки изображений, потоковых медиа и ультракрупномасштабных распределенных систем.

«Благодаря инвестициям общим объемом в 1,5 млрд долл. за последние 15 лет мы прямо или косвенно создали около 2400 рабочих мест в Венгрии, – говорит Колин Кай (Colin Cai), генеральный директор Huawei Hungary. – Эта страна предоставила открытые и справедливые условия ведения бизнеса для всех компаний, включая Huawei. Активно работая со многими отраслями и правительственными ведомствами, мы стремимся помочь обществу достичь целей стратегии цифрового развития Венгрии (DNDP) 2020. Мы также заботимся о будущем экосистемы талантов в рамках программы «Семена для будущего» (Seeds for the Future)».

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  