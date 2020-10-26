R&D-центр Huawei в Будапеште займется исследованиями в области ИИ

26 октября 2020 г., 14:05

Компания Huawei открыла новый центр исследований и разработок в Будапеште, который занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, обработки изображений, потоковых медиа и ультракрупномасштабных распределенных систем.

«Благодаря инвестициям общим объемом в 1,5 млрд долл. за последние 15 лет мы прямо или косвенно создали около 2400 рабочих мест в Венгрии, – говорит Колин Кай (Colin Cai), генеральный директор Huawei Hungary. – Эта страна предоставила открытые и справедливые условия ведения бизнеса для всех компаний, включая Huawei. Активно работая со многими отраслями и правительственными ведомствами, мы стремимся помочь обществу достичь целей стратегии цифрового развития Венгрии (DNDP) 2020. Мы также заботимся о будущем экосистемы талантов в рамках программы «Семена для будущего» (Seeds for the Future)».

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