Siemens поможет Porsche AG с внедрением дополненной реальности

26 октября 2020 г., 14:45

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Компания Siemens стала партнером концерна Porsche AG в рамках инновационного проекта PARiS (Porsche Augmented Reality in Service), который предполагает создание решения для цеха на базе дополненной реальности (AR), предназначенного для постпродажного обслуживания. Проект реализуется на базе программного обеспечения Siemens – системы Teamcenter для визуализации и совместной работы с 3D-макетом.



Как сообщается, для разработки первого в мире AR-решения для цеха Porsche планирует использовать электронный макет изделия своей новинки Taycan. Отмечается, что технологии, используемые в автомобилях, постоянно совершенствуются, а цифровизация позволяет увеличить количество функций. В результате у автовладельцев появляется все больше возможностей для настройки и кастомизации, но это, в свою очередь, делает более сложным ремонт и техобслуживание. Благодаря инновационному решению PARiS этот комплекс технологий визуализируется в виртуальной среде и становится интерактивным. Это своего рода «рентген» для автомобиля, позволяющий специалистам увидеть его «начинку». Например, мастера смогут осмотреть систему зарядки, аккумулятор, электромашину, кабельные соединения внутри автомобиля, не заглядывая под капот.



«Наш девиз – «картинка лучше тысячи слов», – заявил Марк Робл, руководитель проекта PARiS и глава отдела определения продукта и информации подразделения послепродажного обслуживания. – Мы хотим показать коллегам, что нужно отремонтировать, с помощью 3D-анимации, не заставляя их читать огромные инструкции по ремонту, ведь технологии автомобилей стали настолько сложными, что их не всегда удобно и не всегда возможно можно описывать лишь в текстовом формате. Благодаря решению PARiS для послепродажного обслуживания, сервисные специалисты смогут просто поднести планшет к автомобилю, и он будет автоматически распознан по конфигурации».



Данные, полученные в ходе разработки, включая информацию о требующих обслуживания компонентах Porsche Taycan, вводятся через систему Teamcenter от Siemens. Это программное обеспечение используется для управления данными автомобиля, разработки сценариев и их публикации по всему миру. Благодаря технологиям визуализации 3D-анимацию можно демонстрировать в любом центре Porsche в мире как на планшетах, так и на цеховых компьютерах



«Для нас Teamcenter – комплексное решение, объединяющее все процессы, – отметил Робл. – В отделе послепродажного обслуживания есть несколько направлений, например, управление требованиями, нормативные значения рабочего времени и, конечно же, управление контентом. Компания Siemens смогла собрать практически все это в Teamcenter – для каждого направления здесь есть свой модуль. Даже для таких инновационных технологий, как анимация данных САПР и технологии AR. Siemens предложила нам идеальное решение, и спустя два года сотрудничества я могу с уверенностью сказать, что специалисты Siemens идеально подходят для этого проекта».

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