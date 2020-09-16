Personalize позволит провести индивидуальную настройку интерфейса МФУ Konica Minolta

16 сентября 2020 г., 11:48

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Компания Konica Minolta разработала приложение Personalize для многофункциональных устройств.



Как отмечается, решение нацелено на персонализирование панели управления МФУ в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователей. Функции и настройки Personalize могут быть выбраны в соответствии с задачами конкретных сотрудников и их рабочим графиком. У каждого есть свой индивидуальный интерфейс, который становится доступен при аутентификации на МФУ. Таким образом, приложение позволяет учитывать потребности отдельного пользователя.



Например, функции, которые сотрудник использует чаще всего, могут быть перемещены на видное место на главном экране, а те, что не используются – размещены на остальных экранах. Также пользователи могут загружать изображения для своего интерфейса и менять язык.



«Как правило, одно многофункциональное устройство может использовать сразу несколько человек. Это приводит к тому, что способ настройки его интерфейса ориентирован на удовлетворение потребностей всех пользователей, а не на индивидуальные рабочие задачи. Некоторые функции, доступные на панели управления, могут подходить одним пользователям, а других – только отвлекать, мешать их работе. Вот почему мы разработали приложение, которое предоставляет возможность персонализации для каждого», – отмечает Даниеэль Шеллхауз, старший менеджер по продукту Platform & Technologies Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.



Помимо этого, Konica Minolta разработала облачный сервис Personalize Follow-you Service. Оно позволяет получать доступ к личному интерфейсу пользователя на любом устройстве – что становится важным, когда в компании широкий парк МФУ или развита мобильная печать.



Приложение Personalize является бесплатным. Дополнение Personalize Follow-you Service лицензируется по количеству пользователей и требует подписки на один из трёх тарифных планов: «Стартовый», «Бизнес» и «Корпоративный».



«Стартовый» план предлагает базовые функции персонализации и подходит для представителей малого бизнеса с ограниченным количеством пользователей и устройств. На тарифе «Бизнес» появляются дополнительные функции персонализации для пользователей. «Корпоративный» план является расширенным: компаниям предоставляется индивидуальная поддержка, а администраторы получают больше контроля.

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