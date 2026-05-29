T-Head представила AI-прискорювач Zhenwu M890

29 мая 2026 г., 14:35

Напівпровідниковий підрозділ компанії Alibaba, компанія T-Head, офіційно анонсував вихід нового AI-прискорювача графічного класу Zhenwu M890. Презентація відбулася в межах масштабного заходу Alibaba Cloud. Новинка позиціюється як потужна вітчизняна альтернатива дефіцитним американським чіпам від Nvidia в умовах жорстких санкційних обмежень.



За офіційними даними розробників, загальна продуктивність нового процесора утричі перевищує показники попереднього покоління Zhenwu 810E.



Як повідомляють видання Bloomberg та CNBC, Zhenwu M890 є універсальним рішенням, розробленим як для навчання, так і для виконання інференсу нейромереж.



Серед ключових специфікацій обладнання слід зазначити 144 ГБ високосмугової графічної пам'яті (HBM), що дозволяє утримувати великі контекстні вікна. А швидкість міжчипового з’єднання (interchip bandwidth) сягає 800 ГБ/с.



Чіп оптимізовано під роботу з AI-агентами (agent-style workloads), які вимагають високої швидкості комунікації між компонентами та збереження об'ємних масивів даних у пам'яті.



Важливий аспект відзначає видання TheNextWeb: новий процесор виготовляється на базі технологічних процесів, які є повністю доступними для китайських заводів без використання літографічного обладнання, що контролюється США. Представники компанії окремо підкреслили, що T-Head уже вийшла на етап «масштабного масового виробництва».



Галузеві експерти розглядають реліз M890 як важливий крок КНР у створенні власної незалежної екосистеми прискорювачів. Порівняльні огляди Reuters та TheNextWeb ставлять новинку від Alibaba в один ряд із картами класу Nvidia H100 за рівнем загальних можливостей. Водночас незалежні аналітики додають, що відставання від найновіших флагманських чипів американського розробника все ще зберігається.



Анонс також підтверджує серйозність намірів материнської компанії Alibaba Cloud, яка продовжує нарощувати капітальні інвестиції у власну хмарну та AI-інфраструктуру.



Разом із чипом Alibaba оприлюднила довгострокову дорожню карту розвитку лінійки. Так вихід наступника під кодовою назвою V900 заплановано на III квартал 2027 року. А наступне покоління - J900 - має з’явитися у III кварталі 2028 року.



Наразі ринок та потенційні покупці очікують на публікацію незалежних бенчмарків. Хоча заявлені обсяги пам'яті та пропускна здатність виглядають конкурентними, точні дані щодо чистої обчислювальної потужності та енергоефективності в реальних завданнях поки що залишаються закритими. Ключовим показником успіху платформи стане те, чи підтвердять сторонні технологічні компанії інтеграцію Zhenwu M890 у свої комерційні сервери у великих масштабах.

