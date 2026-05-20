AMD анонсувала серверні процесори серії EPYC 8005

20 мая 2026 г., 13:35

Компанія AMD офіційно представила нову серію серверних процесорів EPYC 8005, розроблену спеціально для ринків периферійних обчислень (Edge), телекомунікацій та щільних хмарних сховищ. Новинки покликані розв'язати головну проблему сучасної інфраструктури: стрімке зростання навантажень від AI та автоматизації в умовах жорстких обмежень щодо простору та енергоспоживання.



Процесори пропонують комбінацію високої продуктивності, низького споживання енергії та компактного дизайну, що робить їх рішенням для однопроцесорних (single-socket) систем.



Нова лінійка процесорів базується на архітектурі «Zen 5» та пропонує конфігурації від 8 до 84 ядер. При цьому показник TDP становить від 70 до 225 Вт.



Флагманська 84-ядерна модель AMD EPYC 8635P демонструє стрибок у порівнянні з попереднім поколінням (EPYC 8004): на 40% вища топова цілочисельна продуктивність та на 9,5% вища продуктивність на ват.



Порівняно з альтернативними рішеннями конкурентів у тому ж класі тепловиділення, показники AMD виглядають ще більш переконливо. 84-ядерний AMD EPYC 8635P пропонує у 2,1 раза більше ядер, ніж 40-ядерний Intel Xeon 6716P-B (84 проти 40); на 10 Вт нижчий теплопакет (225 Вт проти 235 Вт); на 91% вищу цілочисельну продуктивність.



Завдяки цьому оператори можуть консолідувати робочі навантаження на меншій кількості високоефективних вузлів, радикально знижуючи витрати на розгортання та експлуатацію інфраструктури.



Процесори серії EPYC 8005 повністю адаптовані для роботи у суворих або обмежених середовищах.



Широкий температурний діапазон дозволяє створювати тихі системи з виключно повітряним охолодженням.



А завдяки сертифікації NEBS архітектура спрощує для виробників (OEM) створення серверів, що витримують складні погодні умови на відкритому повітрі або на базах телеком-операторів.



Новинки побудовані на тій самій корпоративній x86-основі, що й флагманські чіпи EPYC 9005. Завдяки єдиній архітектурі та підтримці інструкцій AVX-512, програми можна переносити з хмари на периферію без переписування коду.



Чіпи отримали апаратні оптимізації для алгоритмів Low-Density Parity Check (LDPC), що критично для обробки завдань першого рівня (L1) у мережах 5G. Це знижує затримку та вивільняє ресурси для масивних розгортань MIMO. Компанія Samsung уже успішно протестувала роботу своєї багатоклітинної системи vRAN на базі одного сервера з процесором EPYC 8635P.



Завдяки низькому тепловиділенню, роздрібні мережі тепер можуть запускати AI-агентів прямо в магазинах на компактних серверах. Наприклад, компанія WobotAI використовує ці процесори для інтелектуального аналізу відео з камер спостереження в реальному часі без необхідності залучати дорогі GPU або постійно передавати гігабайти даних у хмару.



Висока щільність ядер (до 84) дозволяє ефективно справлятися з фоновими процесами програмно-визначених сховищ (SDS) та обробкою метаданих. Наявність 96 ліній PCIe Gen 5 забезпечує пропускну здатність для підключення масивів NVMe SSD та мережевих адаптерів, а 6-канальна пам'ять DDR5 ECC (до 3 ТБ) гарантує стабільність. Новинка демонструє приблизно в 1,23 раза вищу пропускну здатність у CephFS RADOS порівняно з чипом минулого покоління.



Процесори AMD EPYC серії 8005 уже доступні для замовлення через офіційних партнерів та інтеграторів AMD.

