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Великобританія надасть 210 млн фунтів стерлінгів на підтримку атомної енергетики України

18 июня 2026 г., 10:25
Міненерго повідомило, що уряд Великої Британії оголосив про фінансову підтримку в розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів (242 млн євро) через агентство UK Export Finance (UKEF) для підтримки стабільної роботи української атомної енергетики протягом наступних двох років. Угода анонсована Прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у межах домовленостей, досягнутих з Президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що фінансування буде спрямоване на забезпечення постачання збагаченого урану компанією Urenco для українського національного виробника атомної енергії АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Атомна генерація виробляє понад половину всієї електроенергії в Україні. Тож ця підтримка є надзвичайно важливою для збереження стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Вдячний Уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, агентству UK Export Finance (UKEF). компанії Urenco та всім британським партнерам за незмінну підтримку», - наголосив Денис Шмигаль.

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