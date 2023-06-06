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QNAP QuCPE-7030A — нове рішення для віртуалізації мережі

6 июня 2023 г., 15:35

Компанія QNAP пропонує концепцію перетворення традиційних ІТ-кімнат у програмно-визначену ІТ-інфраструктуру. Завдяки обладнанню для віртуалізації мережі QuCPE-7030A, що має до 10 ядер/20 потоків і OCP 3.0, а також використовує технології VM/VNF/контейнер для заміни виділеного мережевого обладнання, організації можуть легко створювати віртуалізовані, відмовостійкі та навіть віддалені IT-кімнати, яки знаходяться у кількох місцях. QuCPE також підтримує високу доступність на системному рівні для досягнення мінімального часу простою та забезпечення доступності послуг.

Оскільки розмір та складність мереж продовжують зростати, організації стикаються з проблемами управління не тільки мережевим обладнанням, а й кібербезпекою. QNAP пропонує доступне за ціною рішення ADRA для виявлення та реагування в мережі (NDR, network detection and response), яке можна розгорнути на комутаторі доступу та яке забезпечує широкий захист на мережному рівні для всіх підключених до LAN кінцевих пристроїв від цільових програм-вимагачів.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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