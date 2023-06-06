Презентована macOS Sonoma

6 июня 2023 г., 16:25

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Apple презентувала macOS Sonoma, наступну версію своєї операційної системи для настільних комп'ютерів та ноутбуків.





"macOS - це серце комп'ютерів Mac, і з Sonoma ми робимо її ще більш захоплюючою та продуктивною у використанні, - наголосив Крейг Федерігі (Craig Federighi), старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення. - Ми вважаємо, що користувачам сподобається macOS Sonoma і нові можливості персоналізації за допомогою віджетів і нових приголомшливих заставок, нові рівні продуктивності в іграх, а також потужна продуктивність для відеоконференцій і перегляду веб-сторінок у браузері Safari".





Як доповідається, віджети на Mac стали ще більш потужними та персоналізованими. Користувачі можуть розміщувати віджети прямо на робочому столі та зручно отримувати доступ до галереї віджетів, щоб знайти ті, які вони знають і люблять. Віджети гармонійно поєднуються зі шпалерами під час роботи в програмах, тож користувачі можуть зосередитися на виконанні поточного завдання. Завдяки магії безперервності користувачі також можуть насолоджуватися широкою екосистемою віджетів iPhone на своїх комп'ютерах Mac. Віджети стають інтерактивними, дозволяючи користувачам відмічати нагадування, відтворювати або призупиняти мультимедійні дані, отримувати доступ до домашніх елементів керування та виконувати різноманітні завдання на своєму Mac - і все це безпосередньо з робочого столу.





macOS Sonoma пропонує розширені функції відеоконференцій, які дають змогу користувачам ефективніше презентувати свою роботу та ділитися нею в будь-якій програмі для відеоконференцій. Новий відеоефект "Накладення доповідача" підсилює присутність користувача, відображаючи його поверх контенту, яким він ділиться. Удосконалений інструмент для спільного використання екрана спрощує процес обміну програмами під час відеодзвінків. Користувачі можуть просто натиснути зелену кнопку у верхньому лівому кутку програми і вибрати, щоб поділитися нею під час дзвінка, що дозволяє легко ділитися контентом з поточними відкритими вікнами.





У Safari цього року з'явиться значне оновлення Приватного перегляду, яке забезпечує ще більший захист під час перегляду веб-сторінок як від трекерів, так і від людей, які можуть мати доступ до пристрою користувача. Удосконалені засоби захисту від відстеження та зняття відбитків пальців у Приватному перегляді йдуть ще далі і допомагають запобігти відстеженню або ідентифікації користувача веб-сайтами. Вікна Приватного перегляду також блокуються, коли користувачі не використовують їх, що дозволяє їм залишати вкладки відкритими, навіть коли вони відходять від свого пристрою.





У macOS Sonoma з'явилися заставки з уповільненими відеозаписами різних місць по всьому світу, таких як панорамний горизонт Гонконгу, пісковикові скелі Долини монументів в Арізоні та пагорби Сономи в Північній Каліфорнії. Екран входу в систему переміщено в нижню частину екрана, звільнивши місце для нових заставок, які плавно переходять на робочий стіл.





macOS Sonoma також представляє ігровий режим, який дає гравцям перевагу, коли продуктивність вимірюється дорогоцінними мілісекундами. Ігровий режим забезпечує оптимізований ігровий досвід з більш плавною та стабільною частотою кадрів, гарантуючи, що ігри отримують найвищий пріоритет для центрального та графічного процесорів.





Використовуючи передовий мультимедійний движок в процесорах Apple, macOS Sonoma додає новий високопродуктивний режим для програми "Спільний доступ до екрану". Він забезпечує швидкий віддалений доступ до гібридних студійних і віддалених професійних робочих процесів, забезпечує низьку затримку звуку, високу частоту кадрів і підтримує до двох віртуальних дисплеїв. Цей режим дає змогу професіоналам отримувати безпечний доступ до робочих процесів створення контенту з будь-якого місця - чи то редагування в Final Cut Pro або DaVinci Resolve, чи то анімація складних 3D-активів у Maya. А завдяки підтримці еталонного кольору вона також дозволяє віддалено працювати з кольором, що традиційно було неможливо без спеціального обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення.





macOS Sonoma представляє низку функцій доступності, які роблять Mac ще більш пристосованим для всіх користувачів. Користувачі з вадами слуху можуть підключати слухові апарати Made for iPhone до свого Mac для здійснення дзвінків і перегляду мультимедійних файлів, а користувачі, які не розмовляють, можуть використовувати функцію "Живе мовлення", щоб набирати та озвучувати свої думки під час дзвінків і розмов. Для користувачів з фізичними та руховими порушеннями фонетичні підказки з'являються під час диктування та редагування тексту за допомогою Голосового керування на Mac. Щоб допомогти користувачам з когнітивними порушеннями, анімовані зображення, такі як GIF-файли, можна автоматично ставити на паузу в програмах "Повідомлення" та Safari. Крім того, незрячі або слабозорі користувачі можуть легко налаштувати розмір тексту в додатках для Mac і використовувати Xcode з VoiceOver, провідним в індустрії програмним забезпеченням для читання з екрану від Apple.





Додаткові оновлення macOS Sonoma включають.

Вдосконалені PDF-файли: Покращена функціональність PDF-файлів дозволяє швидко заповнювати форми за допомогою автозаповнення та інтелектуальних рекомендацій одержувачу.

Вбудовані PDF-файли в Нотатках: Нотатки тепер відображають PDF-файли та скани документів на всю ширину, а завдяки зв'язаним нотаткам користувачі можуть швидко підключати пов'язані нотатки, наприклад, рецепти або домашні завдання.

Siri: Користувачі можуть просто сказати "Siri", щоб активувати Siri.

Паролі: Користувачі тепер можуть створити групу для спільного використання набору паролів. Кожен учасник групи може додавати та редагувати паролі, щоб підтримувати їх в актуальному стані, а оскільки спільний доступ здійснюється через iCloud Keychain, вони наскрізь зашифровані. Крім того, одноразові коди підтвердження, отримані в пошті, тепер автоматично заповнюватимуться в Safari, що полегшує безпечний вхід в систему, не виходячи з браузера.

Повідомлення: Користувачі можуть спілкуватися з найближчими за допомогою нових стікерів, покращених функцій пошуку, відповідей, груп та синхронізації з повідомленнями в iCloud.

Нагадування: Інтелектуальні списки продуктів у Нагадуваннях спрощують щотижневі походи до магазину. Крім того, користувачі можуть організовувати списки за розділами та розташовувати їх горизонтально, використовуючи нове подання у вигляді стовпців.

Клавіатура: Нова функція автокорекції робить виправлення більш точними та легкими для виправлення. Вбудоване завершення допомагає користувачам швидко закінчувати речення, а функція диктування підвищує точність завдяки розпізнаванню мовлення наступного рівня.

Конфіденційність і безпека: Безпека спілкування поширюється на AirDrop, програму вибору фотографій, вхідні дзвінки та повідомлення FaceTime, що ще більше розширює захист дітей. Крім того, функція Попередження про чутливий вміст запобігає несподіваному доступу до чутливих зображень і відео в AirDrop і Повідомленнях, вхідних дзвінках і повідомленнях FaceTime, надаючи користувачеві можливість заблокувати контакт або звернутися за допомогою до інших ресурсів.





Бета-версія macOS Sonoma для розробників вже доступна, а публічна бета-версія з'явиться вже наступного місяця на сайті beta.apple.com. Реліз нової ОС вийде у вигляді безплатного оновлення цієї осені.

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