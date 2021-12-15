QNAP и ULINK выпустили инструмент прогнозирования отказов дисков на базе ИИ для NAS

15 декабря 2021 г., 15:15

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Компания QNAP в партнерстве с ULINK Technology представила облачный инструмент для анализа накопителей. Используя искусственный интеллект, это приложение позволяет прогнозировать сбои в работе дисков и принимать упреждающие меры для защиты от простоев и потери данных.



Как отмечается, DA Drive Analyzer использует статистику, полученную с портала облачного искусственного интеллекта ULINK. На основе исторических данных об использовании миллионов накопителей, предоставленных пользователями, инструмент прогнозирования состояния накопителя DA Drive Analyzer применяет машинное обучение для отслеживания исторического поведения и может находить события отказа накопителя, которые не будут отмечены традиционными инструментами диагностики, которые полагаются на S.M.A.R.T. Пользовательский интерфейс приложения также стал более интуитивно понятным, что упрощает восприятие информации и организовывать планирование замены дисков на основе четко определенной информации о них.



«Искусственный интеллект сегодня позволяет решать множество реальных проблем. Применяя эту технологию для прогнозирования сбоев дисков, ULINK может активно и непрерывно контролировать диски, обнаруживать проблемы, прогнозировать сбои и уведомлять конечных пользователей с помощью нашей облачной системы обработки данных. Мы рады сотрудничеству с QNAP в работе над созданием этой услуги и уверены, что многие извлекут из нее выгоду», заявил Джозеф Чен (Joseph Chen), генеральный директор ULINK Technology.



«Как ведущий поставщик систем хранения данных, QNAP прекрасно понимает, что потенциальное время простоя сервера является серьезной проблемой для пользователей, а внезапный отказ диска - одна из его основных причин. Для нас большая честь сотрудничать с ULINK в разработке DA Drive Analyzer, который помогает пользователям, особенно ИТ-персоналу, в управлении большим количеством устройств NAS. Мы предполагаем, что этот инструмент будет большим подспорьем для предприятий, желающих создать расширенные планы аварийного восстановления», отметил Тим Лин (Tim Lin), менеджер по продуктам QNAP.



ПО DA Drive Analyzer можно загрузить из Центра приложений. Бесплатная пробная версия DA Drive Analyzer (до 5 марта 2022 г.) доступна тем, кто оформил годовую подписку.



Приложение поддерживает все NAS от QNAP с QTS 5.0 / QuTS hero h5.0 (или новее), а также все блоки расширения QNAP (кроме серии TR). Отмечается, что накопители SAS и NVMe в настоящее время не поддерживаются DA Drive Analyzer. Некоторые диски SATA могут не поддерживаться из-за настроек прошивки.

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