ASUS Zenni Claw спрощує масштабне впровадження захищених AI-агентів

8 июня 2026 г., 13:35

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На виставці Computex 2026 компанія ASUS представила розвиток своєї стратегії Ubiquitous AI. Incredible Possibilities (AI всюди. Неймовірні можливості), продемонструвавши розширену, наскрізну екосистему AI, яка об’єднує інфраструктуру корпоративного масштабу з інтелектуальними можливостями периферійних пристроїв.



«На виставці Computex 2026 ми втілюємо в життя наше бачення сучасних технологій штучного інтелекту, поєднуючи потужну інфраструктуру з практичними можливостями локального AI на периферії, - зазначив С. І. Сюй (S.Y. Hsu), головний виконавчий директор (co-CEO) ASUS. - Від корпоративних систем до повсякденних гаджетів ASUS прагне зробити AI практичним, захищеним і доступним, розширюючи можливості людей і бізнесу для впевненого створення інновацій».



«Наші останні досягнення - від ASUS Zenni Claw до розширеної екосистеми штучного інтелекту - наочно демонструють, як AI виходить за рамки суто технологічного поняття й приносить реальну цінність різним галузям промисловості та нашому повсякденному життю, - підкреслив Самсон Ху (Samson Hu), головний виконавчий директор (co-CEO) ASUS. - Ми прагнемо створювати інтелектуальні, екологічні та орієнтовані на людину рішення на всіх рівнях».



Застосунок ASUS Zenni Claw розроблено для того, щоб зробити використання AI-агентів практичним, доступним і корисним із першого дня. Як персональна платформа штучного інтелекту, це рішення дозволяє взаємодіяти з автономним AI, здатним розуміти наміри користувача, виконувати завдання та допомагати в повсякденних справах - на роботі, вдома чи під час подорожей. Завдяки фокусу на простоті та зручності, ASUS Zenni Claw знижує поріг входження користувачів у агентний AI, відкриваючи переваги інтелектуальних технологій для кожного.



ASUS Zenni Claw вигідно виділяється завдяки гнучкості, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та вбудованим механізмам захисту. Швидке налаштування у три кроки дозволяє миттєво почати роботу, а попередньо встановлені шаблони від ASUS забезпечують користь завдяки готовим рішенням. Завдання динамічно розподіляються між локальним пристроєм і хмарою для досягнення максимальної швидкодії та оптимізації витрат. Водночас контрольована архітектура гарантує надійний захист даних, їхню повну ізоляцію та стабільну роботу системи. Усе це створює надійне й безпечне інтелектуальне середовище, яке легко адаптується під індивідуальні потреби користувача.



Перетворення принципів сталого розвитку на реальні й стабільні покращення вимагає аналітики, яка здатна передбачати виклики, а не просто реагувати на них. Платформа ASUS AIXESG впроваджує проактивний AI, що допомагає підприємствам вийти за рамки статичної звітності й перейти до безперервного моніторингу та отримання чітких даних для ефективного керування процесами. Комплексне рішення об’єднує три тісно пов’язані платформи ASUS: платформу керування вуглецевими даними (Carbon Data Management) для обліку актуальних коефіцієнтів викидів та контролю за їхнім зниженням, платформу управління ланцюжками постачання (Supply Chain Management) для моніторингу ризиків постачальників у реальному часі на базі AI та відстеження коригувальних дій і платформу інтегрованого керування екологічними даними (ESG), яка консолідує екологічні, соціальні та управлінські показники в єдину систему прийняття рішень.



Завдяки зіставленню результатів із глобальними стандартами звітності та корпоративними даними, проактивний AI надає точні аналітичні висновки. Він допомагає виявляти прогалини в інформації, визначати ключові вимоги до її розкриття та рекомендувати цільові заходи. Це дозволяє компаніям діяти швидше, обґрунтованіше та впевненіше у сфері сталого розвитку.

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