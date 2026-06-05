Планшет ASUS Pad отримав 12,2-дюймовий двошаровий 2,8K OLED-дисплей

5 июня 2026 г., 16:35

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Знаменуючи повернення бренду в категорію планшетів, ASUS Pad (T3201) об’єднує можливості для розваг, легкість, портативність та інтелектуальні функції підключення.



Планшет оснащено 12,2-дюймовим двошаровим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 144 Гц та відносною площею 92%. Дисплей отримав сертифікат безпеки для зору від TÜV Rheinland, а технологія подвійних OLED-панелей забезпечує виняткову яскравість, підвищену енергоефективність та суттєво довший термін його служби.



Чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos створюють ефект кінематографічного звуку, а ультратонкий профіль завтовшки 6,5 мм та легкий магнієво-алюмінієвий корпус вагою 523 г із задньою кришкою зі скловолокна роблять ASUS Pad зручним для щоденного використання в дорозі.



Працюючи на базі чипсета MediaTek Dimensity 8300, планшет демонструє баланс між високою швидкістю роботи та ефективним споживанням енергії. Місткий акумулятор на 9000 мА·год у поєднанні з технологією швидкого заряджання (до 50% за 30 хвилин) забезпечує безперервність роботи, а модуль Wi-Fi 6E гарантує плавний стрімінг, онлайн-ігри та багатозадачність.



Інтегровані інструменти взаємодії, зокрема ASUS GlideX, функція Google Circle to Search («Обвести й знайти») та функція розпізнавання рис обличчя для швидкої автентифікації, роблять роботу з пристроєм максимально зручною та інтелектуальною.



ASUS продовжує зміцнювати екосистему для творців контенту за допомогою AI-застосунків та стратегічного партнерства.



MuseTree - це платформа для генерування контенту на базі штучного інтелекту, побудована на базі алгоритмів FLUX та прискорена графічними процесорами NVIDIA, що дозволяє створювати як зображення, так і відео. Завдяки інструментам візуального редагування та локальним можливостям AI, MuseTree надає авторам повний контроль над творчим процесом і збереженням єдиної стилістики. Ноутбук ProArt став одним із перших пристроїв для творців, який отримав інтеграцію FLUX.2, відкриваючи професіоналам доступ до AI-можливостей наступного покоління.



На цих комп’ютерах із графікою інтеграція NVFP4 із моделями Black Forest Labs оптимізує продуктивність апаратного забезпечення RTX. Це суттєво підвищує ефективність та швидкість генерування, дозволяючи створювати зображення практично миттєво для максимально швидкого відгуку під час творчої роботи.



ASUS також оголосила про партнерство з Goodnotes для покращення досвіду створення нотаток та підвищення продуктивності користувачів ноутбуків ASUS. Власники пристроїв, які відповідають умовам акції, отримають тримісячну підписку на Goodnotes Essential разом зі знижками на корисні AI-функції й шаблони.

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