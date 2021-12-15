Парламент ухвалив законопроєкт про Дія City

15 декабря 2021 г., 15:45

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5376 про податкові умови спеціального правового режиму для ІТ Дія City. «За» проголосували 285 народних депутатів.



Дія City - спеціальний правовий та податковий режим для IT-індустрії. Як стверджуе Мінцифри, проєкт запровадить в Україні одні з найкращих у Східній Європі правових та податкових умов для розвитку ІТ. Умови Дія City діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.



«Ми працюємо над тим, щоб Україну у світі знали як комфортне місце для бізнесу з найкращим сервісом, податковою системою та безпекою. Для того, щоб технологічні компанії та стартапи розвивалися в Україні, ми створюємо Дія City - режим із найкращими податковими умовами. Тут не буде бюрократії та корупції, адже для цього залучені усі можливі запобіжники. Дія City допоможе Україні посісти гідне місце серед світових лідерів цифрової економіки», - зазначив Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Податковий законопроєкт передбачає такі умови:



Можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% або податок на прибуток - 18%.

Спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 5%, єдиний соціальний внесок - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5%. Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро на рік, то весь дохід вище від цього ліміту оподатковуватиметься 18% ПДФО.

Перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу — жодних обмежень. Оподаткування ФОП, що співпрацюватимуть із резидентами Дія City, залишатиметься на рівні чинних на сьогодні ставок.

Суми понад ліміт для платників ПнВК будуть оподатковуватися в розмірі 9%. Платники податку на прибуток витрати на ФОП, які перевищуватимуть дозволені 20%, повинні будуть включати до фінансового результату.

Компанії-резиденти, що сплачуватимуть податок на прибуток і чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень і після 2025 року.

0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше від 1 разу на 2 роки;

Податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.



Основний закон №1667-ІХ про Дія City ухвалений парламентом і підписаний Президентом.



Мінцифри очикуе, що завдяки Дія City ІТ-компанії зможуть будувати прозору корпоративну структуру, мати кращий доступ до інвестицій та працювати в рамках сприятливої податкової системи. «Ми реалізуємо проєкт Дія Ctiy, щоб створити одну з найкращих податкових систем у світі, лібералізувати трудові відносини, захистити українські та міжнародні стартапи», стверджуеться в заяви.

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