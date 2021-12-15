Магнитный материал от SDK откроет Toshiba путь к HDD ёмкостью более 20 ТБ

15 декабря 2021 г., 14:35

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Компания Showa Denko (SDK) разработала регистрирующую среду для жёсткого диска, которая является ключевым компонентом для создания компанией Toshiba дисковых накопителей ёмкостью более 20 ТБ, использующих предложенную её инженерами полноценную версию технологии магнитной записи с микроволновой подготовкой – Microwave Assisted Switching/Microwave Assisted Magnetic Recording (MAS-MAMR).



MAS-MAMR, называемая также вторым поколением технологии MAMR, позволит дополнительно уменьшить расстояние между треками записи на дисковые пластины, что увеличит поверхностную плотность записи и, соответственно, общую ёмкость накопителя.



В настоящее время в 18-терабайтных винчестерах Toshiba MG09 и MN09 применяется промежуточная версия MAMR, так называемая Flux Control-MAMR (FC-MAMR). В отличие от неё MAS-MAMR использует резонансное усиление магнитных колебаний между поверхностью диска и осциллятором спинового момента (Spin-Torque Oscillator, STO), находящимся в головке чтения/записи.



Toshiba сообщает, что в результате её сотрудничества с SDK и TDK было доказано, что комбинация разработанной TDK головки чтения/записи, оснащенной двойным слоем инъекции спина, и дискового носителя с новым магнитным слоем, производства SDK «может существенно увеличить ёмкость хранения данных на жёстких дисках за счет проявления эффекта MAS».



SDK теперь сможет ускорить разработку дисковых носителей, поддерживающих MAS-MAMR, так что Toshiba, используя головки TDK, получит возможность конструировать диски вместимостью 30 ТБ и более.



SDK также будет работать над разработкой носителей для магнитная записи с подогревом (HAMR). Эта технология предположительно станет для Toshiba следующим шагом после MAS-MAMR и поможет ей более уверенно конкурировать с Seagate и Western Digital.



Оба этих её соперника уже имеют в своём ассортименте 20-терабайтные накопители, а Seagate наладила поставки первого поколения дисков HAMR. С учётом последнего анонса, выхода собственного 20-терабайтного устройства Toshiba можно ожидать в ближайшем будущем.

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