«Укртелеком» завершив перший етап проєкту розширення оптичної мережі з інвестуванням в 12 млн євро

10 февраля 2022 г., 15:55

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В межах національної програми з розгортання волоконно-оптичних мереж «Укртелекому», спрямованої на скорочення цифрового розриву в Україні, вже інвестовано перші три мільйони євро. Програма реалізується АТ «Укртелеком» у партнерстві з Iskratel та його фінансовими партнерами, зокрема державним банком Словенії SID banka, та спрямована на забезпечення доступом до інтернету для 1,3 мільйона мешканців міст та сіл по всій Україні.



Програму з загальним обсягом 12 мільйонів євро було розпочато минулого року для проведення інтернету в 300 населених пунктів у різних областях України. Співпраця між українською та словенською сторонами демонструє потенціал довгострокового міжнародного партнерства на вигідних фінансових умовах. Партнерство пропонує довгострокове фінансування на міжнародному ринку і є частиною банківської стратегії щодо надання можливості словенським компаніям розширювати географію своєї діяльності поза межами Європейського Союзу на конкурентних умовах.



«Перші кроки нашої програми з розгортання інфраструктури оптичних ліній в Україні сприяли зростанню на 60% кількості користувачів оптичного інтернету та, відповідно, надходжень від цих послуг. Наша співпраця зі словенськими партнерами демонструє, що “Укртелеком” може залучати довгострокові інвестиції на міжнародних ринках на вигідних умовах для втілення масштабних інфраструктурних проєктів, - говорить генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз. - Завдяки ефективному фінансовому партнерству ми прискорюємо розвиток сучасної телекомунікаційної інфраструктури в Україні, скорочуючи цифровий розрив та надаючи доступ до наших цифрових послуг все більшій кількості користувачів».



Розширення волоконно-оптичної мережі охоплює міста та сіла. Вона передбачає залучення сучасного сертифікованого телекомунікаційного обладнання, яке збирається в Словенії на потужностях компанії Iskratel і дає можливість отримати доступ до інтернету на швидкості до 1 Гб/с та користуватися послугою IPTV та іншими IP-сервісами.



«Програма з розгортання волоконно-оптичних мереж, яка реалізується разом з компанією “Укртелеком” та нашими словенськими фінансовими партнерами дасть більше можливостей розвитку для сотень громад в Україні», - каже генеральний директор компанії Iskratel Роберт Кузьміч. - Ця перша інвестиція є підтвердженням нашої високої компетенції в організації вигідних фінансових умов та управлінні складними проєктами, а також підкреслює наш намір надати доступ до гігабітного інтернету більше ніж 1,3 мільйона користувачів у 530 тисячах домогосподарств».



У 2021 році «Укртелеком» побудував понад 13600 кілометрів волоконно-оптичних ліній та розширив GPON інфраструктуру у 1200 містах та селах України. Модернізація мережі дозволяє абонентам долучити весь потенціал цифрових послуг у громадському та приватному секторах.

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