Samsung анонсувала три нових моделi планшетiв Galaxy Tab S8

10 февраля 2022 г., 15:15

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Samsung Electronics презентувала нову серію планшетів Galaxy Tab S8: моделі S8, S8+ та S8 Ultra.



Зазначено, кожен представник серії Galaxy Tab S8 гарантує формат проведення відеоконференцій професійного рівня завдяки ультраширококутним фронтальним камерам, системі з трьох мікрофонів та інтелектуальній технології автоматичного кадрування.



Підвищити продуктивність і виконувати кілька справ одночасно користувачеві допоможуть такі характеристики нових планшетів, як: вдосконалений режим Multi-active Windows та Samsung DeX, швидкий і простий обмін файлами із захищеною паролем функцією Quick Share, новий 4-нм процесор, а також найчутливіше електронне перо S Pen у комплекті. Крім того, всі ці переваги доповнено найтоншим та найміцнішим портативним корпусом Armor Aluminum. А щоб забезпечити тільки найкращий мобільний досвід, серія Galaxy Tab S8 дає повний доступ до всіх переваг і пристроїв екосистеми Galaxy за допомогою таких функцій, як другий екран (Second Screen) та Buds Auto Switch.



Galaxy Tab S8 Ultra має “безмежний” 14,6-дюймовий дисплей Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц і найтонші в усій лінійці Galaxy Tab рамки завширшки 6,3 мм. Окрім того, дисплей вбудовано в найтонший і найлегший та водночас найміцніший корпус, укріплений матеріалом Armor Aluminum. Тож він на 30% стійкіший до подряпин і має на 40% меншу ймовірність згинання, ніж у Galaxy Tab S7.



Модель Galaxy Tab S8 Ultra оснащено ефективною подвійною фронтальною камерою з роздільною здатністю 12 Мп, тож можна здійснювати відеодзвінки у професійній якості 4К. Такі технічні характеристики доповнено програмним забезпеченням з технологією автоматичного кадрування від Samsung. Завдяки їй зображення під час дзвінка автоматично фокусується саме на користувачеві, а масштаб може збільшуватися чи зменшуватися залежно від того, скільки нових учасників, які приєднуються до відеоконференції, треба помістити на екрані. Три точні мікрофони з удосконаленою технологією зниження шуму усувають небажані фонові звуки. Усі три моделі Galaxy Tab S8 оснащено чотирма динаміками з Dolby Atmos, які створюють максимально розбірливе й реалістичне аудіо.



Планшети серії Galaxy Tab S8 оснащено найшвидшим 4-нм процесором в історії Galaxy Tab, а оперативної та вбудованої пам’яті Galaxy Tab S8 і S8+ цілком вистачить, щоб виконати всі завдання і зберегти великий обсяг даних. А якщо знадобиться більше, Galaxy Tab S8 Ultra пропонує до 12 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам’яті. До того ж доступний простір для зберігання інформації можна розширити до 1 ТБ на всіх трьох моделях завдяки додатковій картці microSD7.



Серія Galaxy Tab S8 першою серед усіх планшетів Samsung отримала підтримку Wi-Fi 6E.



Також повидомляеться, что модели оснащено інтелектуальною батареєю, якої вистачає на весь день і яка підтримує багатогодинне відтворення відео. Планшети також підтримують супершвидке заряджання на потужності 45 Вт, а тому повний заряд для планшетів Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ поповнюється всього протягом 80 хвилин, а Galaxy Tab S8 Ultra за 90 хвилин. Ця батарея, яка так швидко заряджається, у разі потреби може перетворитися на портативний зарядний пристрій за допомогою кабелю USB-C.



У комплекті з Galaxy Tab S8 Ultra та S8+ є нове й поліпшене перо S Pen, що застосовує алгоритм прогнозування для наднизької затримки введення. А завдяки ексклюзивному партнерству Samsung із Clip Studio Paint смартфон вперше зможе перетворитися на цифрову колірну палітру, S Pen – на пензлик, а широкий екран Galaxy Tab S8 – на полотно.



Відтепер знімати відео в якості 4К можливо на обидві камери Galaxy Tab S8 Ultra – основну та ультраширококутну фронтальну. Персоналізовані селфі-відео вбудовано в програму для записування екрана Screen Recorder від Samsung, що полегшить створення унікального контенту: стримери, наприклад, зможуть без зусиль знімати онлайн-туторіали з проходженням своїх улюблених ігор. А незабаром на Galaxy ще й з’явиться інструмент для редагування відео від LumaFusion, що дасть змогу використовувати Galaxy Tab S8 та S Pen для точної обробки відеороликів у якості 4К.



Екран Galaxy Tab S8 Ultra легко розділяється на кілька вікон зі змінюваним розміром, завдяки чому ви можете легко виконувати кілька справ водночас, не перемикаючись між різними додатками.



Планшети – це досить важливий засіб для підтримки зв’язку. І співпраця Samsung та Google сприяла поліпшенню відеодзвінків та обміну інформацією в режимі реального часу через Google Duo: дивіться разом із друзями відео на YouTube, діліться з ними своїм браузером, плануючи наступну зустріч, або обговорюйте та розвивайте креативні ідеї через Jamboard, інтерактивну дошку Google.



Серія Galaxy Tab S8 співпрацює з усією відкритою екосистемою Galaxy. Планшети мають інтерфейс користувача One UI Tab 4, що забезпечує цілісний та інтуїтивний функціонал, безперервне під’єднання, а також розумні інтеграції, завдяки чому можна переносити виконання завдань від Galaxy Tab S8 до смартфона й ПК і назад.



За допомогою S Pen можна записувати свої ідеї в оновленому додатку Samsung Notes серії Galaxy Tab S8, а для більшої зручності зможете передивитися їх пізніше у смартфоні. Функція Quick Share в серії Galaxy Tab S8 та Galaxy S22 Ultra забезпечує удвічі швидший, ніж раніше, обмін фотографіями, відео й файлами. Завдяки Auto Switch навушники Galaxy Buds автоматично перемикаються між Galaxy Tab S8 та Galaxy S22. Крім того, на планшетах Galaxy вперше з’явиться Samsung Health, що дасть змогу дивитися відео з онлайн-тренуваннями та спостерігати на більшому екрані стан свого здоров’я і спортивні результати, отримані з Galaxy Watch.



У разі потреби Galaxy Tab S8 перетвориться на портативний другий сенсорний монітор для ПК Galaxy, розширивши можливості для багатозадачності. Поліпшено також Samsung DeX24 – зручну платформу, що переводить екран Galaxy Tab S8 із режиму планшета в режим ПК. Зокрема, Samsung DeX тепер дає змогу створювати прозорі вікна з додатками та дублювати екран планшета на зовнішньому дисплеї.



Усі три моделі Galaxy Tab S8 оснащено новими функціями, що відстежують використання на планшеті камери й мікрофона і дають змогу миттєво блокувати доступ до них для всіх додатків, запобігаючи небажаному запису. Серію Galaxy Tab S8 також захищено платформою безпеки Knox Vault від Samsung, що шифрує особисті дані та ізолює збережені файли від основної операційної системи пристрою, оберігаючи їх від атак. Усі представники лінійки мають інтуїтивно зрозумілий сканер відбитка пальця, завдяки чому планшет розблоковується всього одним дотиком.



Для серії Galaxy Tab S8 компанія гарантує тривалу підтримку оновлень ОС Android – до чотирьох поколінь, а також п’ять років оновлень безпеки.



Galaxy Tab S8 Ultra виконано в графітовому кольорі, а Galaxy Tab S8 і Galaxy Tab S8+ доступні у графітовому відтінку. Для Galaxy Tab S8 Ultra Samsung також випускає новий чохол-клавіатуру, що має ширші клавіші з підсвічуванням, персоналізовані налаштування ярликів і регулювання кутів розміщення. Чохол-клавіатуру покрито преміальною поліуретановою шкірою з антимікробними властивостями, а також оснащено чутливим тачпадом зі скляним покриттям, що забезпечує плавне набирання тексту. Функція Wireless Keyboard Share допоможе пов’язати під’єднану клавіатуру зі смартфоном Galaxy, щоб було легше друкувати на різних пристроях.



Samsung також пишається тим, що допомагає зменшити кількість океанічного пластику, адже деякі пластикові компоненти Galaxy Tab S8 виготовлено з перероблених викинутих рибальських сіток. Крім того, пристрої Galaxy Tab S8 постачаються в найтоншім наразі упакуванні Samsung, виготовленій з екологічно чистого паперу, завдяки чому компанія може знизити викиди вуглецю та зменшити кількість відходів.



Серія Galaxy Tab S8 є доступною для попереднього замовлення з 9 лютого. Офіційний вихід на деяких ринках, зокрема США, Європи та Кореї, відбудеться 25 лютого. Користувачі, які оформлять попереднє замовлення на Galaxy Tab S8 Ultra, отримають навушники Galaxy Buds Pro, а в разі замовлення Tab S8+ чи Tab S8 – Galaxy Buds2. На деяких ринках для Galaxy Tab S8 буде доступний Samsung Care+, спеціалізований сервіс підтримки продуктів, що охоплює випадкові пошкодження, ремонт тощо.

В Украине Galaxy Tab S8 (Wi-Fi) будет предлагаться по цене от 22 999 грн., модель Galaxy Tab S8+ - от 34 999 грн., а Ultra - 43 999 грн.

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