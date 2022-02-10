Мобільний додаток Starkasa від «Київстар» та Visa дозволить використовувати смартфон у якості касового апарату

10 февраля 2022 г., 16:35

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Телеком-оператор «Київстар» та міжнародна компанія платіжних технологій Visa створили додаток для малого та середнього бізнесу Starkasa, за допомогою якого підприємці можуть використовувати усі функції касового апарату та POS на смартфоні. Додаток доступний абонентам усіх мобільних операторів.

Starkasa – це мобільний додаток для смартфонів на ОС Android. За його допомоги можна проводити розрахункові операції, приймати безготівкові платежі, видавати чеки, замовляти товари онлайн і т.д. Цей додаток допоможе використовувати ПРРО та дотримуватись нових законодавчих норм для ФОП. Сервіс включає три ключові можливості:

Мобільна каса з ПРРО – касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, почати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижку, провести повернення товару, сформувати касовий звіт та закрити зміну;

Visa Tap to Phone – технологія, яка дозволяє перетворити смартфон з NFC-модулем на POS-термінал. Таким чином, підприємець може приймати безготівкові платежі без використання класичного POS-терміналу;

Starkasa.Market – це система онлайн-замовлень товарів для бізнесу та їх точок продажу.

Таким чином, рішення дозволяє підприємцю заощадити на купівлі обладнання для торгівлі, автоматизувати бізнес та під'єднатися онлайн, а також мати єдиний контакт для підтримки.

До кінця червня користування Starkasa для підприємця буде без оплати, а також без комісії при прийомі безготівкових оплат для карток Visa, доки обіг не досягне 30 тис. грн. Вартість підписки після акційного періоду на послугу – 199 грн/міс.

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