Meta оштрафована в Ірландії на 405 млн евро за порушення GDPR

6 сентября 2022 г., 13:25

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Як повідомляє Politico, регулятор із захисту даних Ірландії (Irish Data Protection Commission) оштрафував компанію Meta Platforms на суму 405 млн євро.



Представники DPC наклали на Meta штраф після того, як визначили, що Instagram не дотримувався частини закону про конфіденційність GDPR, яка стосується конфіденційності дітей. Як повідомляє Reuters, Meta дозволила дітям віком від 13 до 17 років створювати акаунти в Instagram. Повідомляється, що налаштування цих записів сприяли публікації номерів телефонів і адрес електронної пошти користувачів.



DPC вперше почав розслідувати це питання у 2020 році і, напередодні оголошеного штрафу видав проєкт рішення. Повідомляється, що цей проєкт рішення не був негайно прийнятий іншими регуляторами захисту даних у Європейському Союзі. У результаті DPC запустив так званий процес вирішення суперечок, за допомогою якого він отримав інформацію щодо розслідування від багатьох інших регуляторних органів ЄС.



Повідомляється, що Meta має намір оскаржити це рішення.



«Цей запит стосувався старих налаштувань, які ми оновили понад рік тому, і з тих пір ми випустили багато нових функцій, які допоможуть захистити підлітків і захистити їхню інформацію», - сказав Мета в заяві Politico. - «Коли хтось молодше 18 років приєднується до Instagram обліковий запис автоматично встановлюється приватним, тож лише люди, яких вони знають, можуть бачити їхні публікації, а дорослі не можуть надсилати повідомлення підліткам, які не підписалися на них».



DPC відповідає за проведення розслідувань GDPR щодо Meta, оскільки штаб-квартира соціальної мережі в ЄС розташована в Ірландії. Описаний сьогодні штраф є третім, який DPC наклав на Meta з моменту впровадження GDPR.



Раніше регулятор оштрафував компанію в березні на 18,7 мільйона доларів за порушення GDPR, пов’язані з контролем кібербезпеки Facebook. Раніше Meta отримала штраф у розмірі 267 мільйонів доларів після того, як DPC виявив, що методи конфіденційності підрозділу WhatsApp не відповідають нормативним вимогам. Представники DPC встановили, що WhatsApp не надав користувачам достатньо інформації про те, як він збирає та обробляє їхні дані.



Минулого місяця компанія Meta запропонувала заплатити 37,5 млн дол. за врегулювання судового процесу, який звинувачував її в зборі даних про місцезнаходження споживачів без дозволу. У лютому Meta заплатила 90 млн дол., щоб врегулювати ще один позов, зосереджений на її методах збору даних.

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