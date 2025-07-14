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Програма-вимагач Bert становить загрозу як для систем на Windows, так і на Linux

14 июля 2025 г., 17:35
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За даними дослідників компанії Trend Micro, програма-вимагач Bert націлена на організації в Азії, Європі та США, що працюють у таких секторах, як охорона здоров’я, технології та організація заходів, інформує Oberig IT.

Фахівці вперше виявили активність Bert (також відомого як Water Pombero) у квітні та повідомили, що він націлений як на системи Windows, так і на Linux. Хоча початковий вектор зараження, використаний зловмисниками, невідомий, дослідники заявили, що група розробників програм-вимагачів використовує скрипт PowerShell для відключення програмного забезпечення безпеки в мережах жертв перед розгортанням здирницьких програм.

У повідомленні з вимогою викупу зловмисники пишуть «Привіт від Берта» і дають інструкції щодо зв’язку з ними для переговорів про оплату. Дослідники виявили кілька варіантів цього ПЗ для вимагання, що свідчить про його активну розробку. Вони також припустили, що воно може бути засноване на Linux-варіанті REvil, відомого ПЗ для вимагання, яке було ліквідовано у 2021 році.

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