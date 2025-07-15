Український розробник наземних роботів Tencore залучила майже 4 млн дол.

15 июля 2025 г., 8:05

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Українсько-американська інвестиційна група MITS Capital проінвестувала 3,74 млн дол. у компанію Tencore — одного з провідних українських розробників наземних роботизованих комплексів.

Це перша оборонна інвестиція американського венчурного фонду в українську компанію, оформлена напряму в українську юридичну особу через правовий режим Дія.City. Угода стала можливою завдяки співпраці Мінцифри, команди Дія.City та спілки технологічного бізнесу Diia.City United.

Кошти підуть на масштабування розробки та виробництва флагманського продукту компанії — роботизованої платформи TerMIT, яка вже протестована на фронті, має кодифікацію за стандартами НАТО й активно використовується підрозділами Сил оборони. Tencore уже виготовила 800+ цих платформ, а до кінця 2025 року планує збільшити виробництво до 2 000 одиниць.

У Дія.City вперше в Україні запровадили міжнародні інструменти венчурного інвестування. Вони роблять вкладення в українські компанії такими ж зрозумілими й безпечними, як у США та ЄС. Завдяки цьому технологічні бізнеси та стартапи можуть залучати інвестиції напряму — тут, в Україні.

З початку 2025 року Дія.City активно відкривається для defense tech-компаній, і зараз у її складі вже понад 300 резидентів, що працюють над технологіями для перемоги.

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