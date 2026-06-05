Oberig IT забезпечить повну екосистему підтримки Klassify у Східній Європі та Центральній Азії

5 июня 2026 г., 15:35

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Компанія Oberig IT, спеціалізований дистриб’ютор рішень у сфері кібербезпеки та ІТ-автоматизації, оголошує про початок співпраці з Klassify – розробником платформи для виявлення, класифікації та захисту конфіденційних даних – в рамках якої забезпечить повну екосистему підтримки від технічного консалтингу та пресейлу до маркетингового просування та навчання партнерів.

Klassify – це провідна платформа для Data Discovery та Data Classification. Рішення компанії допомагають організаціям ідентифікувати, класифікувати та контролювати критично важливу інформацію у корпоративних мережах, хмарних сервісах та на кінцевих пристроях, залучаючи користувачів до процесу забезпечення безпеки.

Відповідно до умов угоди, Oberig IT очолить просування та впровадження рішень Klassify на великій території, включаючи: Східну Європу (Україну, Польщу, Молдову); Центральну Азію та Кавказ (Азербайджан, Вірменію, Грузію, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизьку Республіку та Казахстан).

Це партнерство дозволить Oberig IT значно розширити портфель у сегменті Data Security, пропонуючи замовникам сучасні інструменти для повного контролю над корпоративною інформацією, зниження ризиків витоку та забезпечення високого рівня відповідності регуляторним вимогам.

Платформа Klassify допомагає компаніям вибудувати стратегію безпеки, орієнтовану безпосередньо на дані, завдяки наступним можливостям: автоматизація класифікації (впровадження інтелектуального маркування документів та електронної пошти відповідно до рівня їхньої важливості); оптимізація систем захисту (підвищення ефективності роботи DLP, SIEM та інших систем завдяки збагаченню точними метаданими); гарантований комплаєнс (забезпечення відповідності міжнародним стандартам GDPR, PCI DSS, HIPAA та ISO 27001).

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