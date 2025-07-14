Чотириногий робот з нейроінспірованою системою прийняття рішень може рухатися майже автономно

14 июля 2025 г., 16:27

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Дослідники з Університету Лідса та University College London представили інтелектуального робота Clarence, який здатен самостійно адаптувати свою поведінку до нових умов середовища, використовуючи архітектуру на базі штучного інтелекту.





За словами авторів проєкту, Clarence здатен вивчити базові рухові навички живих істот й адаптувати ходу до типу поверхні лише за дев’ять годин тренування.





«Ми надихалися тим, як діти навчаються ходити, — пояснює доктор Себастьян Лангер (Sebastian Langer) з Лідського університету. — У тварин і людей здатність до адаптивної ходи формується природно, тоді як сучасні роботи найчастіше покладаються на заздалегідь запрограмовані моделі. Ми хотіли створити систему, яка навчається з нуля, реагуючи на середовище в реальному часі».





Розроблений робот використовує техніку глибинного навчання з підкріпленням. Це дозволяє йому самостійно знаходити ефективні способи пересування, не маючи попередньої карти місцевості чи заздалегідь підготовленого сценарію. Робот демонструє здатність пересуватися по перетнутій місцевості, кам’янистих схилах і навіть на слизьких поверхнях, автоматично коригуючи свою «ходу».





Команда розробників зазначає, що Clarence потенційно може застосовуватися в умовах, де присутність людини неможлива або небажана — наприклад, у зонах природних катастроф, на ядерних об’єктах або під час інспекції інфраструктури у важкодоступних місцях. Також система може потенційно використовуватися й у військових завданнях.





«Це один із перших випадків, коли автономний агент вчиться не просто ходити, а пристосовуватися до зовнішнього середовища без жодної допомоги людини чи готової моделі. Це відкриває шлях до створення роботів, здатних ефективно функціонувати в непередбачуваному світі», — зазначає доктор Лангер.

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