Schneider Electric бере участь у вдосконаленні процесу виробництва акумуляторів для електромобілів

21 июня 2024 г., 13:35

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Компанії Schneider Electric та AVEVA оголосили про партнерство з IN-CORE Systèmes з метою підвищення ефективності виробництва акумуляторів для електромобілів (EV).

Впровадження спільних пропозицій пов'яже рівень електродів з кінцевою продуктивністю акумулятора і надасть клієнтам повну картину даних для вдосконалення процесів.

Оскільки ринок електромобілів продовжує зростати в геометричній прогресії, виробництво акумуляторів зазнає все більшого тиску з метою підвищення якості, ефективності та бізнес-результатів. Таке збільшення виробництва може призвести до нових проблем, зокрема, до відмов і змін технологічних процесів, які, своєю чергою, призводять до операційних, матеріальних і трудових втрат.



Останніми роками при виробництві акумуляторів для електромобілів до 20% матеріалів викидається на брухт, а енергія використовується неефективно: 47 кВт-год енергії, необхідно для виробництва 1 кВт-год для акумулятора електромобіля. Ці проблеми можна вирішити лише за допомогою глибшого операційного розуміння.



Зазначено, партнерство між Schneider Electric, AVEVA та IN-CORE забезпечить тіснішу взаємодію між даними у виробничому процесі завдяки відстеженню даних на рівні електродів.



Рішення відстеження IN-CORE (IN-CORE Traceability Solution) працюватиме з системною платформою AVEVA (AVEVA System Platform) для підключення критичних параметрів до виробництва електродів, кінцевої комірки та продуктивності упакування, надаючи відповідні дані в потрібний час і у потрібному форматі для забезпечення повної картини даних. Це забезпечує клієнтам такі позитивні результати, як:



• Швидше усунення несправностей на місцях;

• Скорочення відходів;

• Оптимізація виробництва;

• Оптимізація матеріалів.



«Операційні виклики є найбільшою перешкодою на шляху до успіху у виробництві акумуляторів для електромобілів, - каже Крістель Гальбрун, президент сегмента мобільності компанії Schneider Electric. «Оскільки попит зростає, ми повинні підвищувати якість та ефективність, одночасно зменшуючи кількість браку та відходів. Це партнерство з IN-CORE забезпечить новий рівень передачі даних на ринку електромобілів і допоможе клієнтам створити повну інформаційну архітектуру для всіх процесів».



«Ми раді співпрацювати з Schneider Electric для вирішення однієї з ключових проблем на ринку електромобілів - передачі даних на рівні електродів», - сказав Мішель Попович з IN-CORE Systèmes. «Разом ми можемо збирати дані щодо простежуваності, пов'язуючи їх з рештою потоку створення цінності та контекстуалізуючи їх, щоб приносити безпосередню користь клієнтам».

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