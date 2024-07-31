Продаж енергообладнання "без ПДВ"

31 июля 2024 г., 17:14

+11

голос Tweet

Підписані президентом та набрали чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, йдеться про електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі.

Невідкладно скористатися обнулінням ПДВ зможуть тільки фізичні особи, які купують обладнання на закордонних майданчиках для власних потреб. Щоб пільга запрацювала для продажу компаніями-імпортерами, до податкового кодексу (ПК) мають бути внесені редагування, а їх поки що немає. Коли/якщо це станеться, повернуться часи подвійного бухгалтерського обліку, коли програмне забезпечення продавалося «без ПДВ» (ставка 0%), а все інше - з ПДВ 20%.

Внесення правок у ПК податковим комітетом ВРУ та голосування депутатами – непередбачуваний процес. Якщо чекати повноцінно-бажаного фіналу, можна увійти в зиму без обладнання. Але ж замовляти все треба зараз, заздалегідь. Тому імпортери вимушено пропонують складні схеми бронювання/оплати. Наприклад, такі:

• Передоплата за товар за виставленими рахунками для будь-якої юридичної чи приватної особи приймається за ціною з ПДВ, з фіксацією ціни у валюті та фіксацією курсу гривні

• Юридичні особи після передоплати зможуть скористатися податковим кредитом 20% як зазвичай, податкові накладні реєструються за фактом передплати за товар

• Якщо на момент надходження на склад продукції схема звільнення від ПДВ не запрацює (редагування ПК не відбудеться), проводиться відвантаження за раніше передплаченими рахунками.

• Якщо до того часу зміни в ПК будуть внесені, а юридична особа з ПДВ, ФОП чи приватна особа захоче отримати продукцію без ПДВ, можливий шлях повернення передоплати, з корегуванням податкових накладних.

Потім виставляється новий рахунок без ПДВ.

Чому не синхронізовано обнуління ПДВ з корегуванням ПК? Дурість або намір. Як завжди.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір