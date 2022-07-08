Про сферично-вакуумну конфігурацію

8 июля 2022 г., 12:05

Іноді буває, замовник сервера не може (або не хоче) відповісти на питання про майбутні програми та їх навантаження – в інтересах справи та точного влучення в ціль. Натомість посилається на якісь конкретні артикули або просить порахувати несусвітнє.

Це не зі зла.

Коли не розумієшся в самому предметі, єдиним зрозумілим для тебе критерієм вибору постачальника стає ціна. Але за ціною порівнюють "аналогічні" продукти.

Тому не обтяжений досвідом покупець дивиться в кимось придуману сферично-вакуумну конфігурацію і просить порахувати таке ж - щоб визначитися, з ким мати справу.

Як бути?

• Чемно, але наполегливо домагатися суті: навіщо сервер

• Чемно та аргументовано критикувати недоречні конфігурації

• Чемно і з посиланнями (на технологічні статті, рекомендації постачальників програмного забезпечення, результати незалежних тестів, думка експертів із спільноти користувачів) переконувати, що добрий сервер – то доречний сервер.

Покупець, який усвідомив вашу залученість, повернеться до вас ще раз. І знайомим порадить.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру