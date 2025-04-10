Техногіганти переживають шалені коливання капіталізації на тлі тарифної невизначеності

10 апреля 2025 г., 17:34

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Заява Дональда Трампа про відкладення торгових тарифів для всіх країн, окрім Китаю, ще на 90 днів, призвела до нового коливання бірж. На цей раз вже пішло зростання акцій. Що ж відбувалося?



Станом на березень 2025 року компанії так званої групи Magic 7 – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms та Tesla – становили близько 32% від загальної капіталізації індексу S&P 500. Тому не дивно, що останні дні принесли надзвичайну волатильність їхньої ринкової вартості, що стало прямим відображенням драматичних змін у торговельній політиці США щодо митних тарифів.



На початку квітня адміністрація США оголосила про введеня жорстких митних тарифів, що охоплювали широкий спектр товарів та країн, зокрема підвищення ставки на китайський імпорт до безпрецедентних рівнів. Ця новина, оприлюднена 2 квітня, спровокувала різке падіння ринків у четвер, 3 квітня. Індекс S&P 500 впав на 4.8%, а Nasdaq Composite – на 6.0%. Це був найгірший день для S&P 500 з червня 2020 року. Ринки охопив страх перед потенційною рецесією, спричиненою поєднанням уповільнення економічного зростання та інфляції, яку можуть посилити тарифи. Інвестори діяли за принципом "спочатку продавай, потім розбирайся", оскільки невизначеність щодо реакції компаній, споживачів та інших країн на тарифи посилювала панічні настрої. Станом на 8 квітня S&P 500 вже втратив 17.4% від свого лютневого рекорду. Цей обвал створив підґрунтя для подальшої екстремальної волатильності, оскільки ринок став надзвичайно чутливим до будь-яких новин щодо тарифів.



У вівторок, 8 квітня, ринок продовжив демонструвати нервозність. Незважаючи на значне зростання на початку торгової сесії (S&P 500 піднімався на 4.1%), індекси не змогли втримати позиції та закрилися у мінусі. S&P 500 втратив 1.6%, а Nasdaq Composite – 2.1%. Цей розворот протягом дня підкреслив надзвичайну тривожність ринку та його чутливість до новин про тарифи.



Нездатність утримати ранкове зростання свідчила про глибокий страх, який переважав над будь-яким тимчасовим оптимізмом за відсутності чітких позитивних сигналів щодо торговельної політики. Невизначеність щодо остаточного запровадження нових тарифів, запланованого після півночі, продовжувала тиснути на настрої інвесторів. Компанії "Чудової сімки" також зазнали втрат. Ринкова капіталізація Amazon, наприклад, станом на 8 квітня оцінювалася в $1.81 трлн , що відображало зниження порівняно з попередніми періодами. Apple закрилася на рівні $172.42 , Microsoft – $354.56 , а Nvidia – $96.30.



Середа, 9 квітня, стала днем драматичного розвороту. Ринки різко злетіли після того, як президент Трамп оголосив про 90-денну паузу у запровадженні тарифів для більшості країн, хоча й підвищив ставку для Китаю до 125%. Ця новина спричинила ейфорію на Уолл-стріт. Індекс S&P 500 злетів на 9.5%, що стало одним з найкращих денних показників з часів Другої світової війни та найкращим з 2008 року. Dow Jones Industrial Average додав майже 3000 пунктів (+7.9%), а Nasdaq Composite підскочив на 12.2%.



Акції Magic 7 стали основними рушіями цього ралі, продемонструвавши виняткові результати :



Nvidia (NVDA): +18%

Apple (AAPL): +15%

Meta Platforms (META): +15%

Amazon (AMZN): +12%

Alphabet (GOOG/GOOGL): +10%

Microsoft (MSFT): +10% (фактичне зростання до $381.44 склало близько 7.6%)

Tesla (TSLA): +22.7%



Масштаб цього відскоку підкреслив, наскільки сильно загроза тарифів тиснула на ринок, особливо на акції технологічних компаній. Полегшення було миттєвим та вибуховим. Випереджаюче зростання акцій Magic 7 підтвердило їхню високу чутливість до торговельної політики та глобальних економічних перспектив, ймовірно, через міжнародні ланцюги постачання (Apple), глобальні потоки доходів (Microsoft, Google, Meta, Amazon) та залежність від світового попиту на технології (Nvidia, Tesla). Тимчасове зняття тарифної загрози непропорційно сильно сприяло цим глобально орієнтованим гігантам.



Наступного дня, у четвер, 10 квітня, ринок намагався оцінити стійкість попереднього ралі. Ранкові торги показали змішану динаміку для Magic 7. Наприклад, акції Apple на премаркеті знизилися на 3.52% до $191.85 , Alphabet (GOOGL) відкрився зниженням на 2.8% до $156.54, а Amazon відкрився на рівні $185.44, що також свідчило про зниження. Meta Platforms заишалися на рівні 508.55.



Лише за один день, 9 квітня, сукупна вартість Magic 7 зросла приблизно на $1.77 трлн. Ця цифра демонструє знову ж таки неймовірну концентрацію ринкової вартості та волатильності у цій невеликій групі акцій. Такі масштабні щоденні зміни, що перевищують ВВП багатьох країн, підкреслюють системну важливість групи – скоординований рух, викликаний макроекономічними новинами, створює величезні зрушення у загальній ринковій вартості, значно перевершуючи вплив будь-якої окремої традиційної компанії. Ця концентрація створює як можливості, так і ризики для ширшого ринку.



Останній тиждень став яскравим свідченням того, наскільки чутливими є акції групи Magic 7 до геополітичних та макроекономічних змін. Екстремальна волатильність їхньої ринкової капіталізації була майже повністю зумовлена новинами навколо тарифної політики США, що завершилося безпрецедентним ралі 9 квітня після оголошення про тимчасову паузу.



Невизначеність щодо тарифів була головним драйвером ринкових рухів 3-9 квітня, спричинивши значні падіння та подальший вибуховий відскок.



Попри потужне ралі 9 квітня, тиждень загалом не приніс значного зростання сукупної капіталізації групи, а показники з початку року залишаються глибоко негативними.



Цей епізод ще раз нагадувує, що оцінка високотехнологічних акцій зростання, особливо Magic 7, все більше залежить не лише від фундаментальних показників, але й від зовнішніх політичних та економічних чинників. Хоча безпосередня тарифна загроза тимчасово відступила, торговельна ситуація залишається невизначеною, що створює потенціал для подальшої волатильності цих ключових для ринку акцій. Інвесторам все більше доводиться враховувати не лише фінансові звіти, але й геополітичні ризики при формуванні своїх стратегій щодо цих компаній.

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