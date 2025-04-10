FMC і Neumonda об'єднуються для продажу пам'яті DRAM+

10 апреля 2025 г., 15:35

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Виробник пам'яті Neumonda (Бад-Хомбург, Німеччина) об'єднав зусилля з компанією Ferroelectric Memory (Дрезден, Німеччина) для допомоги в продажу енергонезалежної пам'яті DRAM+ від FMC.



Компанія Neumonda, що володіє кількома патентами на розробку і тестування пам'яті DRAM, буде надавати FMC консультаційні послуги з питань пам'яті, а також надавати свої тестові платформи Rhinoe, Octopus і Raptor для енергонезалежних продуктів DRAM+ від FMC. Обидві компанії спільно працюватимуть над розробкою і наданням тестових рішень, а також над маркетингом DRAM+.



FMC не повідомила, коли DRAM+ стане комерційно доступною, хто вироблятиме чіпи пам'яті в яких конфігураціях і на якому виробничому вузлі. На своєму сайті FMC заявляє, що лінійку продуктів DRAM+ можна використовувати для навчання штучного інтелекту, у промисловості, автомобілебудуванні та споживчих застосунках. Також згадується лінійка продуктів Cache+, яка розширює ідею DRAM+ на енергонезалежну кеш-пам'ять у вигляді чиплета.



Компанія FMC була утворена у 2016 році як спін-офф NaMLab, інкубаторської компанії в рамках TU Dresden.



"FMC була заснована для використання революційного винаходу - фероелектричного ефекту HfO2 - у напівпровідниковій пам'яті. Застосований до DRAM, він перетворює конденсатор DRAM на енергонезалежний пристрій зберігання даних із низьким енергоспоживанням, зберігаючи водночас високу продуктивність DRAM, що дає змогу створити революційну енергонезалежну DRAM-пам'ять, яка ідеально підходить для обчислень AI", - заявив Томас Рюкес (Thomas Rueckes), генеральний директор FMC. "Оскільки наша технологія є унікальною на ринку, економічно ефективне тестування наших продуктів пам'яті має велике значення для наших пропозицій. Завдяки Neumonda та її принципово новому підходу до тестування ми знайшли партнера, який допоможе нам прискорити розробку наших продуктів. Ми також раді співпрацювати з Neumonda, оскільки у нас спільне бачення - повернути пам'ять у Європу".



«У міру розвитку наших тестових платформ продукція FMC є ідеальним полігоном для перевірки можливостей наших тестерів Rhinoe, Octopus і Raptor, а також високоякісного виходу продукції, який вони забезпечують», - зазначив Пітер Поехмюллер (Peter Poechmueller), генеральний директор Neumonda.

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