«ПриватБанк» під'єднався до хмарної платформи Visa Cloud Connect

14 июля 2022 г., 16:05

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«ПриватБанк» перейшов на платформу Visa Cloud Connect та реалізував новий спосіб безпечного підключення до VisaNet через хмару. Це вперше, коли Visa забезпечила безпечне підключення із загальнодоступного хмарного середовища обробки в регіоні CEMEA (Центральна та Східна Європа, Близький схід та Африка) – відтоді, як платформа стала доступною наприкінці 2021 року.

Позаяк команда «ПриватБанку» сприяла зміцненню фінансової стабільності України та працювала над забезпеченням безперебійної роботи платіжної інфраструктури, після початку повномасштабного російського вторгнення банк переніс усі свої операції у хмару. Основною метою цього рішення стало зменшення залежності банку від апаратного забезпечення, розташованого в різних регіонах України.

Платформа Visa Cloud Connect – це хмарна інфраструктура, яка дозволяє клієнтам з відповідних хмарних інфраструктур підключатися до VisaNet для обробки транзакцій. Рішення Visa Cloud Connect створене для того, щоб допомогти банкам-клієнтам та партнерам з чинною хмарною інфраструктурою обробки даних під'єднатися до Visa, усуваючи залежність від телекомунікаційної інфраструктури.

Дане рішення приймає та проводить авторизації для всіх типів карток та транзакцій, у тому числі транзакцій без участі Visa, для направлення у відповідну асоціацію карток або шлюз для обробки. Крім того, Visa Cloud Connect може відправляти та отримувати пакетні файли в основні системи обробки VisaNet та з них.

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