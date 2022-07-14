ELKO Ukraine буде постачати мережеве обладнання литовської Teltonika Networks

14 июля 2022 г., 15:05

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Компанія ELKO Ukraine повідомляє про укладання дистриб’юторської угоди з литовською Teltonika Networks. Домовленість передбачає постачання на український ринок широкого портфеля професійного мережевого обладнання та рішень європейського виробника, у тому числі промислового класу.

Продукція Teltonika Networks забезпечує підключення віддалених об’єктів та рухомого складу усіх видів до корпоративних мереж або Інтернету (IoT та М2М комунікації), а також підключення обладнання у складі систем IP-відеоспостереження в енергетиці, рітейлі, транспортній галузі, розумному місті, «Індустрії 4.0», «Зеленій енергії» та інших сферах. В асортименті компанії варто виділити високоякісні GSM та LTE-модеми, -шлюзи, -маршрутизатори, комутатори Ethernet з та без підтримки PoE 802.3, що доступні партнерам ELKO Ukraine за конкурентною ціною відносно аналогів, присутніх на українському ринку.

На додаток до європейської якості та конкурентної вартості мережевих продуктів Teltonika слід звернути увагу на такі переваги, як доступ користувачів до RutOS – гнучкого ПЗ на основі OpenWRT (на ядрі Linux) та системи віддаленого управління і моніторингу RMS. Використання новітнього ПЗ та IoT-платформ забезпечують простоту управління мережами, безпеку та гнучкість.

Торік Teltonika вирішила зробити інвестиції у розвиток партнерів та бізнесу в Україні. Було створене офіційне представництво та узгоджена стратегія діяльності на українському ринку. З січня 2022 р. по теперішній час у компанії «Телтоніка Україна» працюють вже понад 25 співробітників і їх кількість кожен місяць збільшується.

Завдяки дистриб’юторській угоді партнери ELKO Ukraine мають доступ до наступних переваг та сервісів: технічна та інженерна підтримка; допомога при розробці та веденні проєкту; гарантійне обслуговування; наявність оперативного складу продукції у Києві.

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