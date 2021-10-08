Прибыль Samsung за третий квартал вырастет на 28% 13,26 млрд долл.

8 октября 2021 г., 17:45

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Компания Samsung сообщила, что, как ожидается, ее операционная прибыль за квартал, закончившийся в сентябре, вырастет на 28% по сравнению с прошлым годом и составит 15,8 триллиона корейских вон (13,26 млрд долл.).



Это будет лучшая квартальная прибыль южнокорейского полупроводникового гиганта за три года - с третьего квартала 2018 года, когда Samsung сообщила о прибыли в размере более 17,5 трлн вон.



Тем не менее, акции Samsung Electronics не смогли удержаться на прежнем уровне роста в пятницу после анонса прогнозов финрезультатов. По данным Refinitiv SmartEstimate, показатель оказался ниже оценок аналитиков - 16,1 трлн вон.



Также компания сообщила предварительную оценку консолидированных продаж за прошедший квартал — пронозируется, что они вырастут до рекордного уровня в 73 триллиона вон, что на 9% больше, чем год назад.



Южнокорейский технологический гигант не стал подробно рассказывать, как работает каждое бизнес-подразделение, включая его основной прибыльный полупроводниковый бизнес. Но на операции крупнейшего в мире производителя смартфонов явно сказались глобальная нехватка микросхем и пандемия, из-за которой были закрыты некоторые заводы по всему миру.



В конце прошлого месяца Counterpoint Research снизила прогнозы поставок смартфонов на вторую половину 2021 года, заявив, что некоторые производители изо всех сил пытаются получить все компоненты, которые они заказывали для производства смартфонов.

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