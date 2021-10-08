TangleBot организует тотальную слежку за пользователями Android

8 октября 2021 г., 17:15

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Новая форма вредоносного ПО для Android побуждает жертвы перейти по вредоносной ссылке, что позволяет киберпреступникам получить полный контроль над устройством. Сначала приманкой были SMS-сообщения о вакцинации от Covid-19, но в более поздних вариантах злоумышленники предостерегают о скором отключении электричества.



«Такие схемы могут выглядеть довольно убедительными, и могут заставить пользователей ослабить бдительность, играя на их страхах или эмоциях», – заявили исследователи из Proofpoint, которые первыми описали ПО TangleBot, появившееся в прошлом месяце.



Тем, кто поддался искушению нажать на ссылку, для просмотра информации предлагается обновить Adobe Flash Player. Adobe перестала поддерживать Flash на мобильных устройствах ещё в 2012 году, но многие потенциальные жертвы не в курсе этого факта.



Далее они проходят через серию диалоговых окон, раздавая разрешения на доступ и на загрузку программ из неизвестных источников. Этим они полностью развязывают руки преступникам, позволяя им отслеживать и записывать все действия пользователя, включая список посещённых веб-сайтов, красть имена и пароли с помощью кейлоггера, тайно записывать аудио и видео со встроенных микрофона и камеры, отслеживать сообщения и сохраненные файлы, а также местоположение телефона по GPS.



На данный момент TangleBot нацелено на пользователей в США и Канаде.



«Нынешним летом экосистема Android показала нам, что её ландшафт изобилует умной социальной инженерией, прямым мошенничеством и вредоносным программным обеспечением, предназначенными для обмана мобильных пользователей и кражи у них денег и конфиденциальной информации», – заявили эксперты Proofpoint в своём блоге.

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