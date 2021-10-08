 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37-38 (1283)

26.09 - 03.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

TangleBot организует тотальную слежку за пользователями Android

8 октября 2021 г., 17:15
0 
 

Новая форма вредоносного ПО для Android побуждает жертвы перейти по вредоносной ссылке, что позволяет киберпреступникам получить полный контроль над устройством. Сначала приманкой были SMS-сообщения о вакцинации от Covid-19, но в более поздних вариантах злоумышленники предостерегают о скором отключении электричества.

«Такие схемы могут выглядеть довольно убедительными, и могут заставить пользователей ослабить бдительность, играя на их страхах или эмоциях», – заявили исследователи из Proofpoint, которые первыми описали ПО TangleBot, появившееся в прошлом месяце.

Тем, кто поддался искушению нажать на ссылку, для просмотра информации предлагается обновить Adobe Flash Player. Adobe перестала поддерживать Flash на мобильных устройствах ещё в 2012 году, но многие потенциальные жертвы не в курсе этого факта.

Далее они проходят через серию диалоговых окон, раздавая разрешения на доступ и на загрузку программ из неизвестных источников. Этим они полностью развязывают руки преступникам, позволяя им отслеживать и записывать все действия пользователя, включая список посещённых веб-сайтов, красть имена и пароли с помощью кейлоггера, тайно записывать аудио и видео со встроенных микрофона и камеры, отслеживать сообщения и сохраненные файлы, а также местоположение телефона по GPS.

На данный момент TangleBot нацелено на пользователей в США и Канаде.

«Нынешним летом экосистема Android показала нам, что её ландшафт изобилует умной социальной инженерией, прямым мошенничеством и вредоносным программным обеспечением, предназначенными для обмана мобильных пользователей и кражи у них денег и конфиденциальной информации», – заявили эксперты Proofpoint в своём блоге.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  