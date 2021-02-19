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Презентовано 94 проєкти цифрової трансформації України

19 февраля 2021 г., 17:55
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Презентовано 94 проєкти цифрової трансформації України

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував 94 проєкти цифрової трансформації у ключових сферах: медицина, освіта, юстиція, захист довкілля, соцзахист, інше.

Захід відбувся в рамках презентації Мінцифрою спільно з іншими відомствами проєктів цифрової трансформації України. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

Також Михайло Федоров презентував публічний портал, де описані усі проєкти цифрової трансформації. Планується, що за кілька місяців він перетвориться на простий та зрозумілий дашборд (інформаційну панель) з конкретними прізвищами відповідальних за реалізацію проєктів і рейтингом ефективності.

В свою чергу Держспецзв’язку дбатиме про забезпечення єдиної високої якості функціонування інформаційних систем державних реєстрів, надаватиме для їх створення і ведення захищену інфраструктуру.

Крім того, служба запускає «Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів», що, у випадку втрати даних, дасть змогу швидко відновити їх в повному обсязі. При цьому важливо, що центр матиме змогу надавати хмарні сервіси кіберзахисту, захищений доступ до мережі Інтернет та інші важливі для держави послуги.

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