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Выпущена первая бета Android 12 для разработчиков

19 февраля 2021 г., 17:25
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Выпущена первая бета Android 12 для разработчиков

Вице-президент Google по разработке Android Дэйв Берк (Dave Burke) сообщил в блоге о выходе ознакомительной беты Android 12, – следующего магистрального обновления мобильной ОС. Это превью призвано помочь разработчикам в обеспечении совместимости их приложений с новейшими функциями этой смартфонов платформы. Открытое тестирование должно начаться в мае.

В своём посте Дэйв Берк особо подчеркнул важность конфиденциальности. Новые функции Android, связанные с приватностью, включают некоторые элементы управления идентификаторами, которые можно использовать для отслеживания, и более безопасные настройки по умолчанию для компонентов приложений.

Важное изменение в Android 12 – это добавленный модуль Android Runtime (ART), который позволяет улучшать основную среду выполнения и библиотеки без полного обновления системы.

Увеличению общей производительности устройств будут способствовать ограничение работы служб на переднем плане и более быстрые уведомления приложений. Новые функции пространственного звука и тактильная обратная связь должны помочь создавать более вовлекающие игровые и звуковые эффекты.

Для приложений, которые не поддерживают формат HEVC (который предлагает значительные улучшения качества и сжатия), Android сможет перекодировать любой видеофайл в более широко совместимый формат AVC. Другой медиа-формат, добавляемый в Android, – это AV1, который помогает «значительно улучшить» качество изображения, сохраняя тот же размер файла, что и в прежних форматах JPEG.

Упростит приложениям получение богатого контента новый унифицированный программный интерфейс (API): он позволяет принимать контент из любого источника: из буфера обмена, с клавиатуры или drag’n’drop.

Android 12 также облегчит разработчикам оптимизацию приложений для различных устройств, таких как телевизоры, планшеты и ноутбуки со складным экраном.

Ознакомительная бета Android 12 предназначена только для смартфонов Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a/4a 5G или Pixel 5. Те, у кого нет устройств Pixel, могут использовать 64-битные системные образы с эмулятором Android, доступным в Android Studio.

Крайним сроком выхода стабильной платформы команда Android определила август 2021 года. К нему должны быть готовы окончательные SDK и API, также будут финализированы внутренние API и взаимодействие системы с приложениями.

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