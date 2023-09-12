Презентація iPhone: характеристики новинки від Apple - iPhone 15 

12 сентября 2023 г., 23:15

0

Tweet

Вихід наступного покоління iPhone — це значні інновації після успішного, але скоріше еволюційного, випуску iPhone 14 Pro минулого року. Apple iPhone 15 вже став найкращим iPhone, представленим до сьогоднішнього дня.

Нова фішка для iPhone 15

Основні нововведення включають перехід на USB-C, який позбавляє від необхідності роз'єми Lightning. При цьому стандартний iPhone 15 буде підтримувати тільки USB 2.0, не пропонуючи ніякого поліпшення швидкості в порівнянні з Lightning.

Дизайн iPhone 15

Зовнішній вигляд Айфон 15 аналогічний iPhone 14 з невеликими змінами.

Форма iPhone

Спільними рисами чотирьох моделей нової лінійки, зокрема й iPhone 15, є рамка із закругленими краями, матова задня панель, роз'єм USB-C, розташований знизу, і Dynamic Island.

Розмір iPhone

Розмір корпусу iPhone 15: 147,8 x 71,9 x 8,0 мм. Вага iPhone 15 -175 г.

Кольори iPhone

Різноманітність колірних варіантів iPhone 15 включає в себе:

синій,

чорний,

зелений,

рожевий,

жовтий.

Дисплей iPhone

Модель отримала 6,1-дюймовий дисплей з OLED-панелями. Яскравість дисплея тепер сягає 2000 ніт.

Технічні характеристики iPhone 15

Процесор

Смартфон iPhone 15 оснащений чипом A16 Bionic. Оригінальний процесор знайомий вже по 14-м моделям Про.

Роздільна здатність екрана

iPhone 15 пропонує якість зображення з роздільною здатністю Full HD+ 1170x2532 пікселів. На екрані смартфона буде відтворюватися чітке і деталізоване зображення.

Оперативна пам'ять

Компанія Apple вирішила залишити в iPhone 15 ємність оперативної пам'яті на рівні 6 ГБ, зберігаючи характеристики, аналогічні попереднику — iPhone 14.

Не варто переживати, що не отримали велику пам'ять. Оптимізації операційної системи iOS та апаратного забезпечення для максимальної ефективності використання ресурсів, дає змогу досягти високої продуктивності навіть з відносно невеликим об'ємом оперативної пам'яті.

Внутрішня пам'ять

Очікувано Apple випустила Айфон 15 з трьома показниками внутрішньої пам'яті:

128 ГБ,

256 ГБ,

512 ГБ.

Кількість SIM-карт Цікавих змін у плані випуску Айфон 14 без фізичної SIM-карти в Європі не відбулося. Як і в Айфон 14, європейські Айфон 15 підтримують одну фізичну та одну e-SIM.

Face ID Apple не додали в iPhone 15 систему Face ID під дисплеєм. Утім, технологію вже щосили чекають у дебютному iPhone 16 Pro у 2024 році. Схоже, що вже наступного року моделі Pro використовуватимуть під дисплеєм як фронтальну камеру, так і Face ID.

Камера Стандартна модель iPhone 15 отримала 48-мегапіксельну камеру, яка досі була ексклюзивною для лінійки iPhone 14 Pro, а також стандартну 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Основна камера цієї лінійки на 48 МП оснащена новою конструкцією багатошарових датчиків, яка буде краще працювати при слабкому освітленні. Також доступний вибір глибини різкості.

Стандарти зв'язку

Модель iPhone 15 отримала вбудовану підтримку мереж 5G і в більшості країн Європи тепер працює супутниковий сигнал SOS.

Матеріал корпусу Титановий корпус, як і очікувалося, отримали тільки моделі Pro. Айфон 15 залишився в алюмінієвому корпусі, але з матовою кришкою.

Батарея У новій моделі iPhone 15 відбулося значне поліпшення в ємності акумулятора близько 3877 мА-год, що забезпечує більш тривалий час роботи пристрою без підзарядки.

Різновиди кольору iPhone 15 стандартно пропонує класичні кольори: жовтий, зелений, чорний, синій і новий рожевий.

Ціна iPhone 15 Ціни на нове покоління iPhone 15 приємно дивують своєю стабільністю, порівняно з попередньою моделлю iPhone 14. Базова версія iPhone 15 коштує 799$.

Переваги попереднього замовлення iPhone 15 в Stylus Передзамовлення онлайн на смартфон iPhone 15 в інтернет-магазині Stylus - вигідний крок для покупців в Україні:

Гарантована наявність. Це особливо актуально, коли йдеться про такий очікуваний продукт, як iPhone 15, який зазвичай розходиться швидко.

Пріоритетне обслуговування. Клієнти, які зробили попереднє замовлення, зазвичай мають пріоритет при обробці замовлень і отриманні підтримки від магазину.

Передзамовлення дає вам можливість купити модель, колір і обсяг пам'яті, який вам потрібен, без необхідності боротися за обмежену кількість товару під час випуску.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0

Tweet