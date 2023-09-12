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Презентація iPhone: характеристики новинки від Apple - iPhone 15 

12 сентября 2023 г., 23:15
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Вихід наступного покоління iPhone — це значні інновації після успішного, але скоріше еволюційного, випуску iPhone 14 Pro минулого року. Apple iPhone 15 вже став найкращим iPhone, представленим до сьогоднішнього дня.

Презентація iPhone: характеристики новинки від Apple - iPhone 15

Нова фішка для iPhone 15

Основні нововведення включають перехід на USB-C, який позбавляє від необхідності роз'єми Lightning. При цьому стандартний iPhone 15 буде підтримувати тільки USB 2.0, не пропонуючи ніякого поліпшення швидкості в порівнянні з Lightning.

Дизайн iPhone 15

Зовнішній вигляд Айфон 15 аналогічний iPhone 14 з невеликими змінами.

Форма iPhone

Спільними рисами чотирьох моделей нової лінійки, зокрема й iPhone 15, є рамка із закругленими краями, матова задня панель, роз'єм USB-C, розташований знизу, і Dynamic Island.

Розмір iPhone

Розмір корпусу iPhone 15: 147,8 x 71,9 x 8,0 мм. Вага iPhone 15 -175 г.

Кольори iPhone

Різноманітність колірних варіантів iPhone 15 включає в себе:
  • синій,
  • чорний,
  • зелений,
  • рожевий,
  • жовтий.

Дисплей iPhone

Модель отримала 6,1-дюймовий дисплей з OLED-панелями. Яскравість дисплея тепер сягає 2000 ніт.

Технічні характеристики iPhone 15

Процесор

Смартфон iPhone 15 оснащений чипом A16 Bionic. Оригінальний процесор знайомий вже по 14-м моделям Про.

Роздільна здатність екрана

iPhone 15 пропонує якість зображення з роздільною здатністю Full HD+ 1170x2532 пікселів. На екрані смартфона буде відтворюватися чітке і деталізоване зображення.

Оперативна пам'ять

Компанія Apple вирішила залишити в iPhone 15 ємність оперативної пам'яті на рівні 6 ГБ, зберігаючи характеристики, аналогічні попереднику — iPhone 14. 

Не варто переживати, що не отримали велику пам'ять. Оптимізації операційної системи iOS та апаратного забезпечення для максимальної ефективності використання ресурсів, дає змогу досягти високої продуктивності навіть з відносно невеликим об'ємом оперативної пам'яті.

Внутрішня пам'ять

Очікувано Apple випустила Айфон 15 з трьома показниками внутрішньої пам'яті:
  • 128 ГБ,
  • 256 ГБ,
  • 512 ГБ.

Кількість SIM-карт

Цікавих змін у плані випуску Айфон 14 без фізичної SIM-карти в Європі не відбулося. Як і в Айфон 14, європейські Айфон 15 підтримують одну фізичну та одну e-SIM.

Face ID

Apple не додали в iPhone 15 систему Face ID під дисплеєм. Утім, технологію вже щосили чекають у дебютному iPhone 16 Pro у 2024 році. Схоже, що вже наступного року моделі Pro використовуватимуть під дисплеєм як фронтальну камеру, так і Face ID.

Камера

Стандартна модель iPhone 15 отримала 48-мегапіксельну камеру, яка досі була ексклюзивною для лінійки iPhone 14 Pro, а також стандартну 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Основна камера цієї лінійки на 48 МП оснащена новою конструкцією багатошарових датчиків, яка буде краще працювати при слабкому освітленні. Також доступний вибір глибини різкості.

Презентація iPhone: характеристики новинки від Apple - iPhone 15

Стандарти зв'язку

Модель iPhone 15 отримала вбудовану підтримку мереж 5G і в більшості країн Європи тепер працює супутниковий сигнал SOS.

Матеріал корпусу

Титановий корпус, як і очікувалося, отримали тільки моделі Pro. Айфон 15 залишився в алюмінієвому корпусі, але з матовою кришкою.

Батарея

У новій моделі iPhone 15 відбулося значне поліпшення в ємності акумулятора близько 3877 мА-год, що забезпечує більш тривалий час роботи пристрою без підзарядки.

Різновиди кольору

iPhone 15 стандартно пропонує класичні кольори: жовтий, зелений, чорний, синій і новий рожевий.

Ціна iPhone 15

Ціни на нове покоління iPhone 15 приємно дивують своєю стабільністю, порівняно з попередньою моделлю iPhone 14. Базова версія iPhone 15 коштує 799$.

Переваги попереднього замовлення iPhone 15 в Stylus

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