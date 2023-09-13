Фахівці ДСНС за добу вилучили та знешкодили 260 вибухонебезпечних предметів

13 сентября 2023 г., 8:15

Протягом доби, 12 вересня, піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 260 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 196,22 гектар.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тис. 656 раз, Київщині – 8 тис. 695, Донеччині – 7 тис. 867, Миколаївщині – 5 тис. 947, Херсонщині – 7 тис. 515, Чернігівщині – 4 тис. 927, Сумщині – 2 тис. 485, Черкащині – 1 тис. 288.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 428 тис. 640 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 090 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 94 тис. 020 гектар.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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