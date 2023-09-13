 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Фахівці ДСНС за добу вилучили та знешкодили 260 вибухонебезпечних предметів

13 сентября 2023 г., 8:15
Протягом доби, 12 вересня, піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 260 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 196,22 гектар.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тис. 656 раз, Київщині – 8 тис. 695, Донеччині – 7 тис. 867, Миколаївщині – 5 тис. 947, Херсонщині – 7 тис. 515, Чернігівщині – 4 тис. 927, Сумщині – 2 тис. 485, Черкащині – 1 тис. 288.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 428 тис. 640 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 090 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 94 тис. 020 гектар.
 
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  