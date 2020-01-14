Представлены мониторы семейства Lenovo Qreator

14 января 2020 г., 10:25

0

Tweet

На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала мониторы линейки Qreator. Входящая в нее модель Qreator 27 оснащена рамками минимального размера, окружающими 27-дюймовый дисплей с разрешением Ultra HD (3840×2160) на базе IPS-матрицы, а также системой Smart Crystal Sound. Она представляет собой специальную панель, которая вибрирует и воспроизводит звук по всей поверхности экрана, создавая эффект присутствия.

С помощью функции Smart Power10 пользователь может регулировать производительность устройства и оптимизировать потребление электроэнергии. В Lenovo Qreator 27 реализована 10-битная глубина цвета, к тому же, устройство обеспечивает 98% охвата цветовой гаммы DCI-P3.

В новинке имеется порт USB Type-C для передачи данных, видео и питания на совместимые устройства. К тому же, в стойку монитора встроено беспроводное зарядное устройство.

Монитор разработан в минималистичном дизайне темно-серого (Iron Grey) цвета с хромированным покрытием. О здоровье глаз во время работы позаботится технология TÜV Rheinland Eye Comfort.

Выпущен также новый премиум-монитор Lenovo Q27h с 27-дюймовым почти безрамочным дисплеем с разрешением Quad HD (2560×1440) на базе матрицы IPS с яркостью 350 нит. Однокабельное решение USB Type-C позволяет подсоединить к устройству ноутбук, смартфон или студийное оборудование.

В новинке поддерживается технология AMD Radeon FreeSync 12. Время реакции матрицы — 4 мс, а кадровая частота составляет 75 Гц. Антибликовый дисплей и технология TÜV Rheinland Eye Comfort позаботятся о здоровье глаз пользователя.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации