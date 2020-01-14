Новый чип Qualcomm Dual-MAC Wi-Fi поддерживает скорость передачи 1 Гбит/с

14 января 2020 г., 11:05

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Компания Qualcomm Technologies представила чип QCA6595AU, предназначенный для автоиндустрии. В нем объединились технология dual MAC Wi-Fi 5 и последнее поколение Bluetooth 5.1. Чип QCA6595AU, с максимальной проектной скоростью передачи 1 Гбит/с, пополнил линейку, в которой уже есть Qualcomm Automotive Wi-Fi 6 dual-MAC QCA6696 (пропускная способность почти 1,8 Гбит/с) и Wi-Fi 5 single MAC QCA6574AU (до 867 Мбит/с). Три чипа, QCA6696, QCA6574AU и новый QCA6595AU, составили портфолио масштабируемых продуктов Wi-Fi и Bluetooth от Qualcomm Technologies для автомобилей практически любого класса.

Чип QCA6595AU разработан для удовлетворения спроса на связь внутри салона автомобиля. Он поддерживает одновременную передачу в диапазонах 5 и 2,4 ГГц (2×2 MIMO 5 ГГц и 1×1 SISO 2,4 ГГц). Сочетание технологий MIMO и SISO обеспечивает как высокоскоростную связь внутри салона в диапазоне 5 ГГц, так и поддержку унаследованных устройств в диапазоне 2,4 ГГц и высококачественную передачу по Bluetooth. Возможно подключение до 32 клиентов, а для повышения безопасности используются протоколы WPA3.

QCA6595AU также поддерживает высокоскоростное подключение по Wi-Fi 5 к внешним точкам доступа, которое используется для диагностики автомобиля, обновления ПО или автоматической регистрации при заезде на автосервис. Необходимое для продвинутой навигации определение относительного местоположения с точностью до одного метра достигается поддержкой в модуле Bluetooth 5.1 функций Bluetooth Smart Long Range, определения угла прихода сигнала (Angle of Arrival, AoA) и угла отправления сигнала (Angle of Departure, AoD). Кроме того, возможна совместная установка с платформами Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit или решениями Qualcomm Snapdragon Automotive Wireless. В этом случае Wi-Fi-чипы Qualcomm Technologies, используя аппаратное IP-ускорение, освобождают упомянутые платформы и решения от выполнения функций межсетевого экранирования и маршрутизации Wi-Fi данных, разгружая процессор для выполнения других телематических или развлекательных приложений.

Чип Qualcomm Automotive Wi-Fi 6 уже применяется многими автопроизводителями, разрабатывающими топовые информационно-развлекательные приложения и внедряющими в своих автомобилях новейшие технологии 5G и gigabit LTE. Новый чип QCA6595AU с поддержкой гигабитной передачи по Wi-Fi 5 и последних стандартов Bluetooth дает производителям дополнительные возможности по реализации автомобильных Wi-Fi-приложений.

Сообщается, что образцы чипа QCA6595AU в данный момент проходят испытания, а его коммерческие поставки планируются на август 2020 г.

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