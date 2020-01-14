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Visa приобретает финтех-стартап Plaid за 5,3 млрд долл.

14 января 2020 г., 9:25
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Visa приобретает финтех-стартп Plaid за 5,3 млрд долл.

Платежный гигант Visa официально сообщил о покупке стартапа Plaid за 5,3 млрд долл.

Финтех-компания Plaid разрабатывает API, которые позволяют связывать различные системы и процессы в банковской сфере. В числе клиентов Plaid - American Express, популярное одноранговое платежное приложение Venmo, мобильное инвестиционное приложение Robinhood, а также криптовалютные биржи Coinbase и Gemini.

По заявлению Plaid, которая была основана в 2013 г. в Сан-Франциско, 25% населения США, оперируя банковскими счетами, используют технологии компании. С помощью API Plaid более 2600 различных финтех-операторов связываются с 11 тыс. различных финансовых организаций.
 
Стоит отметить, что Visa и ее конкурент Mastercard были в числе первых инвесторов стартапа, наряду с венчурным отделением Citi и American Express.

В 2018 г. Plaid привлекла 250 млн долл. в рамках раунда серии C, в результате оценка компании составила 2,7 млрд долл.

Во время общения с инвесторами в понедельник генеральный директор Visa Эл Келли отметил, что с 2015 г. у Plaid наблюдается совокупный годовой рост примерно на 100%.

Visa заявила, что эта сделка может добавить до 100 базисных пунктов к росту чистой прибыли компании к 2021 г.


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