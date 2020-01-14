Visa приобретает финтех-стартап Plaid за 5,3 млрд долл.

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Платежный гигант Visa официально сообщил о покупке стартапа Plaid за 5,3 млрд долл.
Финтех-компания Plaid разрабатывает API, которые позволяют связывать различные системы и процессы в банковской сфере. В числе клиентов Plaid - American Express, популярное одноранговое платежное приложение Venmo, мобильное инвестиционное приложение Robinhood, а также криптовалютные биржи Coinbase и Gemini.
В 2018 г. Plaid привлекла 250 млн долл. в рамках раунда серии C, в результате оценка компании составила 2,7 млрд долл.
Во время общения с инвесторами в понедельник генеральный директор Visa Эл Келли отметил, что с 2015 г. у Plaid наблюдается совокупный годовой рост примерно на 100%.
Visa заявила, что эта сделка может добавить до 100 базисных пунктов к росту чистой прибыли компании к 2021 г.
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