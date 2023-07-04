Представлено план розвитку технології NFC до 2028 року

4 июля 2023 г., 15:35

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На конференції NFC Forum, що нещодавно пройшла, був оголошений план подальшого розвитку технології NFC, який відображає очікуваний розвиток продукту, ринку і появи нових можливостей для бізнесу в наступні два-п'ять років.



Серед заявлених нововведень насамперед варто відзначити намір підвищити потужність для бездротової зарядки NFC. Нагадаємо, поточна специфікація бездротової зарядки NFC пропонує потужність до 1 Вт, тепер планується її збільшити до 3 Вт. Ця зміна принесе бездротову енергію та зарядку в нові та менші формфактори, змінюючи промисловий дизайн та визначаючи нові ринки.



Окрім того, заявлено про збільшення робочої дистанції. Сьогодні з'єднання NFC обмежені діапазоном 5 мм, але NFC Forum вивчає діапазони видалення, що в чотири-шість разів перевищують поточну робочу відстань. Навіть невелике збільшення радіуса дії зробило б безконтактні транзакції та дії швидше та простіше. Це також покращить зручність використання внаслідок зниження точності, необхідної для юстування антени.



Функція багатоцільового торкання покликана поліпшити безконтактний інтерфейс користувача, підтримуючи кілька дій одним натисканням. Варіанти використання, що лежать в основі цієї роботи, включають доставлення квитанцій «крапка-крапка» та ідентифікацію лояльності.



Заплановано також модернізацію зв'язку між пристроями. Ця розробка надасть смартфонам з підтримкою NFC функцією точок продажу (SoftPOS), дозволяючи компаніям чи приватним особам отримувати платежі будь-де.



Заявлено і про розширення можливостей NFC обмінюватись форматами даних, які необхідні для стійкого розвитку. Мається на увазі надання NFC можливості обмінюватися даними про свій склад і способи перероблювання продукту, допомагаючи задовольнити потреби споживачів, що зростають, і нормативні вимоги, а також сприяючи здоровій економіці звернення.



"Експоненційне зростання технології NFC є свідченням далекоглядного підходу наших членів і непохитної прихильності до інновацій", - сказав виконавчий директор NFC Forum Майк Маккамон (Mike McCamon). «Завдяки нашим стандартам, що постійно розвиваються, менеджери бізнес-напрямків і дизайнери продуктів зможуть створювати нові цікаві продукти та послуги, які сподобаються клієнтам. У міру того, як технологія NFC стає все більш поширеною в нашому повсякденному житті, заплановані функції можуть значно покращити те, як ми платимо і отримуємо платежі; взаємодіємо з нашими улюбленими брендами; живимо наші пристрої; і отримуємо доступ до екологічних продуктів та послуг».



П'ять заявлених удосконалень технології NFC знаходяться на різних стадіях впровадження, починаючи від досліджень та закінчуючи вивченням вимог ринку та формуванням проєктів специфікацій. Тому терміни появи над ринком кожного їх поки що не визначено.

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