Анонсована нова антидронова рушниця українського виробництва

4 июля 2023 г., 14:35

На телеграм-каналі «Антидрон Україна» з'явилася інформація про нове рішення для протидії боєприпасам, що баражують, типу «Ланцет».

Розробники повідомляють, що цей пристрій забезпечує потужність до 50 Вт у смузі частот 850-940 МГц, спрямованість його антени - 8 дБ, а вбудована батарея потужністю 10 А*год забезпечує до двох годин автономної роботи. Є також порт підʼєднання зовнішніх АКБ, які збільшать час роботи на 3-4 години.

Як пише "Суспільне", підприємство "Антидрон Україна" розташоване в Мукачеві Закарпатської області. Це ініціатива місцевого жителя Сергія Герасимюка, який разом із партнерами налагодив виробництво необхідної для ЗСУ техніки.



Особливість антидронових рушниць насамперед у тому, що в їхню ціну виробники закладають тільки вартість деталей. Починаючи з травня 2022 року, Герасимюк відправив на фронт понад 100 одиниць.

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