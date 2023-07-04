Японія схиляється до більш м’яких правил щодо АІ, ніж ЄС

4 июля 2023 г., 16:25

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Агентство Reuters повідомляє, що Японія схиляється до більш м’яких правил використання штучного інтелекту, ніж Європейський Союз, заявив чиновник, близький до обговорення, оскільки Японія сподівається, що ця технологія прискорить економічне зростання і зробить її лідером у деяких областях.

Мета уряду - до кінця року розробити підхід до АІ, який, ймовірно, буде ближчим до позиції США, ніж жорсткі правила, які відстоює ЄС, сказав чиновник, який відмовився назвати своє ім’я, оскільки він не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

М’якший підхід Японії може притупити зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб встановити свої правила в якості світового стандарту, з такими вимогами, як розкриття компаніями захищених авторським правом матеріалів, що використовуються для навчання систем штучного інтелекту, які генерують контент, такий як текст і графіка.

На цьому тижні глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон (Thierry Breton) відвідає Токіо, щоб просувати підхід блоку до розробки правил у сфері ШІ, а також поглибити співпрацю в галузі напівпровідників.

Урядовець не уточнив, в яких саме сферах японські правила можуть відрізнятися від правил ЄС.

Голова урядової ради зі стратегії ШІ, професор Токійського університету Ютака Мацуо (Yutaka Matsuo), назвав правила ЄС «трохи занадто суворими», заявивши, що «майже неможливо» вказати захищений авторським правом матеріал, який використовується для глибокого навчання.

«У випадку з ЄС питання полягає не стільки в тому, як просувати інновації, скільки в тому, щоб змусити вже великі компанії взяти на себе відповідальність», - сказав Мацуо, який також очолює Японську асоціацію глибокого навчання і є незалежним директором в раді директорів SoftBank Group Масайоші Сона (Masayoshi Son).

Досягнення в галузі генеративного АІ таких фірм, як стартап OpenAI за підтримки Microsoft, викликають як захоплення, так і занепокоєння через потенціал для трансформації бізнесу та суспільства в цілому.

Потенціал АІ настільки великий, що входить до числа технологій, включаючи передові напівпровідники та квантові комп’ютери, за розвиток яких США та союзні індустріальні демократії змагаються з Китаєм.

«Є речі, які дійсно викликають занепокоєння, і я думаю, що ці речі, ймовірно, повинні викликати занепокоєння у будь-якої демократії», - наголосив Бретон. «З партнерами-однодумцями і друзями, такими як Японія або США, я вважаю, що важливо пояснювати, що ми робимо», - сказав він про регуляторний підхід ЄС.

Для Японії АІ може допомогти впоратися зі скороченням населення, що спричиняє дефіцит робочої сили. Розвиток цієї технології також може стимулювати попит на передові чипи, які планує виробляти підтримуване урядом підприємство Rapidus в рамках промислової політики, спрямованої на відновлення втраченого технологічного лідерства Японії.

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