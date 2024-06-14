Представлено інструмент для моніторингу виконання Стратегії кібербезпеки України

14 июня 2024 г., 14:35

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Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), Міністерство цифрової трансформації України та Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України провели тренінг, на якому представили новий інструмент CyberTracker, що дозволяє автоматизувати моніторинг виконання Стратегії кібербезпеки України.

Стратегія кібербезпеки України (2021-2025) була затверджена указом Президента України від 26 серпня 2021 року. В ній, зокрема, визначається що забезпечення кібербезпеки є одним з пріоритетів у системі національної безпеки України.

Для систематичного моніторингу впровадження стратегії було розроблено CyberTracker. Його використання дозволить: аналізувати вплив слабких та сильних сторін активностей стратегії для прийняття відповідних рішень; ефективно інформувати громадськість та міжнародних партнерів щодо прогресу стратегії; спростити процедуру звітування щодо виконання стратегії для відповідних державних органів та суб’єктів кібербезпеки.

У події взяли участь профільні фахівці міністерств, обласних військових адміністрацій та основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, які залучені до моніторингу та звітування щодо виконання стратегії. Вони мали змогу ознайомитися з вимогами до формування планів та звітів, а також безпосередньо попрактикуватись у використання інструментів CyberTracker.

Розробка даного програмного забезпечення відбулася завдяки підтримці проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

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