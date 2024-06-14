 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Представлено інструмент для моніторингу виконання Стратегії кібербезпеки України

14 июня 2024 г., 14:35
0 
 

Представлено інструмент для моніторингу виконання Стратегії кібербезпеки України

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), Міністерство цифрової трансформації України та Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України провели тренінг, на якому представили новий інструмент CyberTracker, що дозволяє автоматизувати моніторинг виконання Стратегії кібербезпеки України.

Стратегія кібербезпеки України (2021-2025) була затверджена указом Президента України від 26 серпня 2021 року. В ній, зокрема, визначається що забезпечення кібербезпеки є одним з пріоритетів у системі національної безпеки України.

Для систематичного моніторингу впровадження стратегії було розроблено CyberTracker. Його використання дозволить: аналізувати вплив слабких та сильних сторін активностей стратегії для прийняття відповідних рішень; ефективно інформувати громадськість та міжнародних партнерів щодо прогресу стратегії; спростити процедуру звітування щодо виконання стратегії для відповідних державних органів та суб’єктів кібербезпеки.

У події взяли участь профільні фахівці міністерств, обласних військових адміністрацій та основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, які залучені до моніторингу та звітування щодо виконання стратегії. Вони мали змогу ознайомитися з вимогами до формування планів та звітів, а також безпосередньо попрактикуватись у використання інструментів CyberTracker.

Розробка даного програмного забезпечення відбулася завдяки підтримці проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  