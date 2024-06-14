WD представила найбільш місткий у світі чіп флешпам'яті 2 Тбіт 3D QLC

14 июня 2024 г., 15:35

0

Tweet

За повідомленням Western Digital (WD), на конференції для інвесторів компанія представила перший у галузі пристрій 3D QLC NAND місткістю 2 Тб до його офіційного анонсу. Зазначається, що нова флешпам'ять потенційно може змінити ринок твердотілих накопичувачів великої місткості, давши змогу створювати набагато швидші та ємніші SSD із низьким енергоспоживанням. У пристрої використовується перевірений 218-шаровий виробничий вузол BiCS8, і він настільки мініатюрний, що може вміститися на кінчику пальця. Компанія WD також представила порівняльні дані про продуктивність, відзначивши виграш у потужності, щільності та швидкості введення-виведення порівняно з флешпам'яттю, що конкурує.



"Я дуже радий поділитися з вами попереднім представленням матриці BiCS8 2Tb 3D QLC", - сказав Роберт Содербері (Robert Soderbery), виконавчий віцепрезидент і генеральний директор підрозділу флешпам'яті компанії Western Digital. "Ми розробили цю матрицю для задоволення потреб центрів обробки даних і систем зберігання штучного інтелекту. Ми збираємося незабаром анонсувати цей продукт, але я хочу поділитися ним із вами сьогодні. Це найбільш містка у світі матриця пам'яті".



Ядро 3D QLC NAND місткістю 2 Тб (256 ГБ) - це справді величезне досягнення, адже "базовий" продукт, представлений Western Digital на основі 218-шарової технології виробництва BiCS8, - це пристрій 3D TLC місткістю 1 Тб. Поки не повідомляється деталей архітектури 2-Тб мікросхеми, включно з даними про швидкість інтерфейсу, кількість площин або затримку. Однак компанія поділилася порівняльними показниками продуктивності та енергоспоживання, і, з огляду на той факт, що WD позиціює пристрій для центрів обробки даних загалом і для систем зберігання AI зокрема, можна зробити деякі припущення про його цільові показники.



Тепер пристрій 3D QLC NAND місткістю 256 ГБ дасть змогу виробникам створювати SSD місткістю 1 ТБ із використанням лише чотирьох мікросхем пам'яті, а накопичувачі місткістю 2 ТБ - із використанням восьми чипів, що значно знизить їхню вартість. Створення пакета з 16 мікросхем дало б змогу створити накопичувач об'ємом 4 ТБ в одному корпусі.



Таким чином, якщо Western Digital (і її партнер-виробник Kioxia) зможуть виробляти чіпи 2 Тб 3D QLC NAND у великих обсягах і з гідною продуктивністю, новий пристрій може переглянути вартість SSD великої місткості.



За твердженням WD, щільність матриці QLC на 15-19% вища, ніж у конкурентів. Крім того, заявлено, що вони на 50% швидші за NAND, що конкурує, за швидкістю введення-виведення і вимагають на 13% менше енергії для програмування одного гігабайта даних, ніж конкуренти.



"Зазвичай ми показуємо вам пластину, але мені здалося, що вигляд пластини не зовсім передає те, чого ми досягли", - підсумував Роберт Содебері. "Тому, якщо ви дозволите, я хочу показати вам матрицю. У мене тут є одна. Будь ласка, збільште те, що я тримаю на пальці. Це розмір кубика, він набагато менший, ніж кінчик мого пальця".

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365