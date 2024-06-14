Глобальний виторг сегменту DRAM в першому кварталі зріс на 5,1%

14 июня 2024 г., 13:35

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Компанія TrendForce повідомила, що в І кв. 2014 року дохід галузі DRAM збільшився на 5,1% порівняно з попереднім кварталом. Це зростання - до 18,35 млрд дол. - було зумовлене підвищенням контрактних цін на основні продукти, причому зростання цін було більш значним, ніж у четвертому кварталі 2023 року. Як наслідок, більшість компаній галузі продовжували демонструвати зростання доходів.



Три найбільші постачальники зазнали зниження відвантажень у першому кварталі, що свідчить про ефект міжсезоння в галузі. Крім того, компанії-замовники мали вищі рівні запасів, що призвело до значного скорочення обсягів закупівель. Що стосується ASP, то три найбільші постачальники продовжували отримувати вигоду від підвищення контрактних цін, яке спостерігалося в IV кв.



Ціни на мобільну оперативну пам'ять зросли найбільше з-поміж усіх видів завдяки високим продажам смартфонів китайських виробників. З іншого боку, зростання цін на споживчу DRAM було найнижчим, оскільки виробникам все ще потрібно очистити свої складські запаси.



TrendForce підкреслює, що, попри те, що споживчий попит залишається слабким, очікується, що в другому кварталі обсяги відвантажень основних постачальників збільшаться у зв'язку з сезонними коливаннями. Невизначеність щодо збитків від землетрусу у Тайвані призвела до зміни купівельних настроїв. В результаті деякі OEM-виробники ПК почали домовлятися про спорадичні ціни на транзакції, причому зростання цін перевищило початкові очікування TrendForce. За оцінками, кінцеві контрактні ціни на DRAM зростуть на 13-18%.



Виторг Samsung незначно зрsc до 8,05 млрд дол., що відповідає квартальному зростанню лише на 1,3%. Незважаючи на це, її ринкова частка впала на 1,6 пункти до 43,9%. Однак, цей виробник зберіг свої провіднs позиції на ринку. Стратегія компанії, спрямована на збільшення ASP приблизно на 20%, успішно компенсувала середнє однозначне зниження обсягу поставок, демонструючи чітку орієнтацію на пріоритетність ціни над обсягом.



SK hynix, що посіла друге місце, продемонструвала незначне збільшення доходу до 5,7 млрд дол., при цьому квартальний приріст склав лише 2,6%. Її ринкова частка скоротилася на 0,7 відсоткових пункти до 31,1%. ASP продуктів компанії також зросла приблизно на 20%, компенсувавши середнє однозначне зниження обсягу поставок і слідуючи стратегії, схожій на стратегію Samsung.



Виторг Micron в першому кварталі зріс до 3,95 млрд дол., досягнувши значного квартального зростання на 17,8%. Її ринкова частка зросла на 2,3 відсоткових пункти до 21,5%, забезпечивши третю позицію. ASP збільшився приблизно на 23%, тоді як обсяг відвантажень скоротився лише на 4-5%. Такі високі показники були досягнуті завдяки агресивній ціновій стратегії та стабільним поставкам серверної DRAM, оскільки Micron отримувала замовлення від великих американських клієнтів.



На другий квартал три найбільші виробники прогнозують обсяги поставок наступним чином: Samsung очікує зростання від низького до високого однозначного числа, SK hynix - середнє однозначне зростання, а Micron прогнозує незначне зниження.



Що стосується тайванських виробників, то обсяг поставок Nanya в першому кварталі зріс на низький однозначний відсоток, що було зумовлено імпульсом до поповнення запасів через зростання цін і повільніше відновлення споживчих продажів DRAM. Щодо ASP, то спостерігався високий однозначний приріст, що призвело до зростання доходу на 10,5% до 302 млн дол.



У першому кварталі Winbond не підвищувала контрактні ціни, але завдяки випереджувальному запасу продукції у клієнтів, показники відвантаження були високими, що призвело до зростання доходу на 21,6% до 162 млн дол.

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