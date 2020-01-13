 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 1-2 (1198)

05.01 - 12.01

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Представлена технология Dolby Vision IQ

13 января 2020 г., 16:20

На выставке CES 2020 Dolby вместе с двумя производителями телевизоров — LG и Panasonic — представили технологию Dolby Vision IQ. Она призвана расширить преимущества Dolby Vision за пределы HDR благодаря интеллектуальной оптимизации качества изображения в каждый отдельный момент в любом помещении без использования зрителем пульта дистанционного управления.

Получая динамические метаданные Dolby Vision и информацию с датчиков внешнего освещения внутри телевизора, Dolby Vision IQ определяет уровень освещенности в помещении и оптимизирует изображение таким образом, чтобы каждая деталь на экране была максимально четкой, яркой и насыщенной. Данная технология также способна передавать телевизору информацию о том, какого рода контент просматривается в данный момент, давая устройству возможность улучшить и адаптировать качество изображения при переключении каналов. Не располагающий метаданными Dolby Vision телевизор будет проводить оптимизацию приблизительно, а не на основе интеллектуального анализа данных.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  