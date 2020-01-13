Представлена технология Dolby Vision IQ

13 января 2020 г., 16:20

На выставке CES 2020 Dolby вместе с двумя производителями телевизоров — LG и Panasonic — представили технологию Dolby Vision IQ. Она призвана расширить преимущества Dolby Vision за пределы HDR благодаря интеллектуальной оптимизации качества изображения в каждый отдельный момент в любом помещении без использования зрителем пульта дистанционного управления.

Получая динамические метаданные Dolby Vision и информацию с датчиков внешнего освещения внутри телевизора, Dolby Vision IQ определяет уровень освещенности в помещении и оптимизирует изображение таким образом, чтобы каждая деталь на экране была максимально четкой, яркой и насыщенной. Данная технология также способна передавать телевизору информацию о том, какого рода контент просматривается в данный момент, давая устройству возможность улучшить и адаптировать качество изображения при переключении каналов. Не располагающий метаданными Dolby Vision телевизор будет проводить оптимизацию приблизительно, а не на основе интеллектуального анализа данных.

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