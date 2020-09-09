Представлена операционная система Android 11

9 сентября 2020 г., 15:21

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Реализованные в последней версии ОС Android нововведения нацелены на то, чтобы было еще удобнее пользоваться самыми важными функциями смартфона. Отмечается, что в ней, например, стало проще управлять беседами, подключенными устройствами и настройками конфиденциальности.

В Android 11 для чатов из разных приложений отведен специальный раздел уведомлений, так что управлять беседами можно прямо в нем. Кроме того, можно отметить чаты с самыми близкими людьми как приоритетные, чтобы никогда не пропускать важные сообщения.

Со всплывающими чатами можно без труда выполнять на телефоне несколько задач одновременно. Больше не нужно переключаться между приложениями, чтобы ответить на сообщение.

Встроенные возможности ОС теперь включают функцию записи экрана. Она позволяет снимать все, что происходит на экране телефона, и делиться видеозаписью. При этом можно записывать звук с микрофона или с устройства, а можно использовать и тот, и другой.

Теперь все умные устройства доступны в одном разделе. Чтобы перейти в него, достаточно нажать и удерживать кнопку питания. Больше не нужно открывать множество приложений: стало возможным управлять подключенными устройствами, например, термостатом или функцией Smart Lock (умная блокировка), одним нажатием.

Обновлен дизайн элементов управления медиаконтентом. Теперь можно быстро переключиться между устройствами, на которых проигрывается музыка, например, колонкой и наушниками, не прерывая песню.

На всех телефонах с ОС Android 11 теперь работает беспроводное подключение к Android Auto при условии, что этот сервис используется с совместимым автомобилем. Это означает, что за рулем в беспроводном режиме доступны все функции телефона: прокладывание маршрута одним нажатием, надиктовывание сообщений, включение музыки и обращение к Google Ассистенту.

В новой версии ОС можно настроить разовый доступ приложений к микрофону, камере или информации о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ, оно запросит его снова.

Если пользователь давно не пользуется приложением, то наверняка не захочет, чтобы у него оставался доступ к его данным. Теперь на устройствах с Android доступ автоматически сбрасывается, и при этом приходит соответствующее уведомление. Если снова потребуется воспользоваться приложением, можно восстановить настройки в любой момент.

Вводятся дополнительные модули обновления системы через Google Play. Это означает, что Google Play будет отправлять на телефон еще больше исправлений, касающихся безопасности и конфиденциальности. Это такой же процесс, как и обновление приложений. Вместо того чтобы ждать полного обновления ОС, пользователь получит исправления ошибок сразу же после того, как они станут доступны.

ОС Android 11 обеспечивает пользователям Android Enterprise равный уровень конфиденциальности на рабочих и личных устройствах. При использовании рабочим аккаунтом, отдел технической поддержки может управлять устройством, не отслеживая при этом личные данные и действия пользователя на телефоне.

Сообщается, что с 8 сентября ОС Android 11 станет доступна для некоторых моделей Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO и Realme. В ближайшие месяцы другие наши партнеры также начнут выпускать новые устройства с Android 11 и обновлять версию ОС на старых.

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