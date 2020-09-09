SAS поможет рассчитать идеальную схему заполняемости стадионов и залов в период пандемии

9 сентября 2020 г., 16:04

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Решение SAS Venue Optimization позволяет рассчитать идеальную схему заполняемости стадионов и залов на основе набора параметров и целей, введенных пользователем. Например, введя цены на билеты для всех мест в зале, можно увидеть план рассадки, основанный на максимальной оптимизации доходов.



Сценарии рассадки с помощью решения SAS могут быть рассчитаны в среднем за 3‑7 минут и, соответственно, организации могут быстро рассматривать несколько сценариев и тем самым перестраивать собственный план действий, если правила социального дистанцирования изменятся на фоне рекомендаций организаций здравоохранения. Сценарии могут запускаться повторно, по мере обновления правил безопасности, при этом каждый раз можно выявлять новые планы рассадки.



При оптимизационном анализе учитываются такие данные, как размеры проходов, рядов, сидений и скамей, общая пропускная способность или вместимость мест на лужайке, а также цены на места. Пользователи могут выбирать расстояние между группами мест и/или максимальный размер группы людей, сидящих вместе, что приведет к различным результатам. Например, если люди сидят отдельно и держатся на расстоянии шести футов (почти два метра) друг от друга, тогда можно использовать только около 15% от всей вместимости зала. Однако, если максимальный размер группы увеличивается до четырех человек, то возможная вместимость возрастает до 30%.



Тем не менее, все еще существуют опасения по поводу эффективности планов рассадки в реальной жизни, ведь болельщики не сидят на месте в течение всего трехчасового футбольного матча. SAS Venue Optimization предусматривает и такие сценарии, в которых входы и выходы из проходов остаются открытыми, что позволяет людям добраться до своих мест или покинуть их, не пересекая чью-либо безопасную зону.



«Мы хотим помочь высшим учебным заведениям и организаторам массовых мероприятий, которые уже понесли огромные убытки из-за пандемии, безопасно работать вновь, - заявил Дэн Аксман, консультант SAS по спортивной аналитике. Они с нетерпением ждут возвращения зрителей, но понимают, что соблюдение правил безопасности в приоритете. Оптимизация посещаемости и доходов в условиях постоянно меняющихся требований организаций здравоохранения включает анализ огромных объемов данных, и здесь аналитика поможет вернуть фанатам атмосферу живых мероприятий и увеличить доходы организаторов, причем сделать это безопасно для здоровья людей».

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